Luis Ventura teme por el duro problema de salud que le toca atravesar: “Yo tengo…”

Luis Ventura rompió el silencio y eligió abrir su corazón para exponer uno de los difíciles problemas de salud que le toca atravesar. Ante esto, eligió contar de qué se trata para bajar un mensaje concientizador vinculado a la salud mental y la necesidad de tratarse para evitar pasar momentos difíciles.

Sucede que Luis Ventura se animó a subirse a la necesidad de romper con el tabú de hablar sobre los problemas mentales. Es por eso que, desde su propia experiencia y lo que le toca sufrir, optó por confesar el problema que desde hace años lo tiene a mal traer y aprovechó para ayudar con la concientización del asunto para poder tratarse y comenzar a trabajar para mejorar.

El disparador para afrontar el tema fueron los problemas de salud que atraviesa Karina La Princesita, quien sufre de depresión y ataques de ansiedad, por lo que el conductor habló en Secretos Verdaderos sobre esto. Es por eso que, teniendo en cuenta que conoce esa sensación, aprovechó para bajar su mensaje.

“Hay que meterse en la cabeza que cuando vos estás en un lugar que todo el mundo te mira, y que todo el mundo te elige, después viene la decisión”, comenzó diciendo ante las dificultades de estar tan expuestos desde hace tantos años.

Es por eso que, tras mencionar la salud de la cantante, Luis Ventura realizó una fuerte confesión sobre su salud y lo que le toca vivir desde hace tiempo: “Y quiero decirles que yo también tengo ataques de pánico ¡Y no lo tuve una vez, lo tuve en muchos pasos de mi vida!”.

Fue así como relató los peores momento en los que atravesó estas situaciones: “Yo me levantaba a las tres de la mañana y me ponía a dar vueltas manzana con mi perro, eso hasta que me cansaba, me daba sueño de vuelta y me acostaba”.

“Sentía que me hervían las venas y como que se me achataba el techo y se encogían las paredes”, trató de explicar Luis Ventura sobre las sensaciones que lo acompañaban en ese momento en el que los ataque de pánico se adueñaban de su persona. Es por eso que remarcó, desde su propio dolor, la importancia de necesitar salir adelante.