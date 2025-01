La ex empleada de Wanda Nara expuso los peores secretos de la familia: “De buena madre no tiene nada”

Luego de trabajar varios años para Wanda Nara, Analía no terminó de la mejor manera su vínculo con ella. Tanto es así, que ahora, en medio del escándalo que atraviesa, se animó a contar intimidades que le hizo vivir la conductora que exponen su polémico accionar. A tal punto, que asegura que todo lo que hace hoy ya se lo hizo a Maxi López, aunque no salió a la luz.

En diálogo con LAM, Analía, la ex empleada de Wanda Nara, contó los peores secretos de la familia: “De ellos no me sorprende nada, viví cosas muy tristes que le hacían a Maxi López cuando ella se puso de novia, le negaba ver a los hijos y ahora está volviendo todo, todo es una rueda en la vida”.

Durante sus días trabajando para la familia, esta empleada aseguró que la conductora intentó sobornarla para que atacara a Maxi López en la Justicia diciendo que maltrataba a sus hijos: “Me llevó a una fiscalía para que acuse a Maxi de que trataba mal a los hijos, me da mucha vergüenza decirlo”.

uD83DuDCA5 ANALÍA, LA EXEMPLEADA DE WANDA NARA DISPARA CONTRA ELLA



"Me quiso obligar a decir que Maxi López trataba mal a sus hijos".



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/H7wbo6szOp — América TV (@AmericaTV) January 31, 2025

Es por eso que buscó tentarla con cosas materiales para así poder manchar a Maxi López cuando aún tenían una mala relación: “Ella me ofreció un auto, me preguntó qué era lo que necesitaba y le dije que la casa ya la tenía pero que me faltaba el auto y me dijo ‘porque no me dijiste antes y te lo compraba’”.

Sin embargo, todo terminó mal con Wanda Nara, ya que jamás le abonó a sus empleadas: “No me pagaba, no le gusta pagar a las empleadas”. Asimismo, expuso que el maltrato llegó a tal punto que se quedó con sus pertenencias: “Tengo mi valija con ropa que seguro ya no me queda, me retuvo los pasaportes también, yo no la vi más. Nos citaron en Santa Bárbara, me llevó Maxi López para que me devuelvan las cosas y llegamos allá y no nos dieron nada”.

Ante toda esta situación, reveló aún más secretos familiares, que vinculan a la madre de la mediática: “A Nora, la mamá de Wanda, le gustaba el lío, se metía en todo, es metida, mezquinaba la comida de las empleadas”. Eso sí, eligió hacer una salvedad con Zaira Nara, a quien la dejó de lado en este escándalo, ya que la consideró la “más consciente” y “normalita”, comparada con su hermana.

A la hora de hablar sobre el trato de Wanda Nara con sus hijos, Analía fue a fondo y contó lo peor: “De buena madre de ella no vi nada, ella negaba que su hija lloraba y quería ver a su papá y no lo dejaba”. Y cerró haciendo alusión a que aún sigue en la lucha por recuperar sus pertenencias, ya que nadie les da una resolución: “No soy la única que estoy acá, no hay justicia para las empleadas domésticas”.