El cantante Donald habló sobre sus problemas de salud: “Ni el Parkinson, ni el cáncer…”

Donald, el reconocido cantante que saltó a la fama por lo hecho en los años 60 y 70, reconoció que no se encuentra atravesando por un momento óptimo de salud. Sin embargo, eso no le impide mantener la energía intacta para seguir adelante. Es por eso que habló de sus enfermedades y cómo hace para evitar que esto les afecte.

“Cuando me dieron el diagnóstico, fue muy duro. Me fui a tomar el tren para volver a mi casa y ahí me arrodillé en el andén y le pedí a Dios, no que me cure, sino que me devolviera la alegría”, aseguró de forma escalofriatante Donald sobre las enfermedades que atraviesa.

De este modo, en una nota con Radio Rivadavia, contó cuáles son sus medicaciones y qué es lo que le produce en el cuerpo para poder sobrellevar su vida: “Calma, aquieta, apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer por completo los temblores ante determinadas condiciones”.

Entre las preocupaciones de Donald, la más grande era cómo iba a impactar esto en su vida: "Dicen que el Parkinson ataca a la ‘hormona de la felicidad’. Yo creo que la tristeza tiene que ver mucho con el Parkinson. A mí me ocurrió en el contexto de la pandemia con los temores de no poder actuar y el fallecimiento de mi hermana Patricia, que me dolió mucho".

Para colmo, el cantante confesó que el parkinson no fue su único problema, ya que le detectaron otro problema de salud: “Y me fui a agarrar otra enfermedad incurable últimamente, que resulta que es curable y ahora con tratamiento te curas. Tengo cáncer de colon. Estoy haciendo hace un mes radioterapia y quimioterapia. Con la quimioterapia ya terminé y con la otra me quedan siete sesiones, pero ya me curé”.

Asimismo, más allá de las complicaciones de salud, el cantante asegura que todo parece quedar en el olvido cuando puede entonar sus canciones: “Subo al escenario y se me pasa todo. A veces me parece incomodo ir a actuar, pero cuando estás ahí te olvidas de todo. La gente me felicita por subir igual al escenario, me lo agradece y eso me hace muy bien. Ahora además estoy trabajando con la música más que nunca”.

Tanto es así que, a pesar de todo, logra seguir adelante con su carrera, incluso manteniendo el mismo éxito: “Estoy trabajando para Chile, también para una institución mundial y mucho para Argentina. Trabajo como en mi mejor época, pero desde casa. En este momento no estoy haciendo presentaciones por el tratamiento, pero a penas termine, sí".