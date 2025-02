El enorme paso que dará Eliana Guercio para su educación: “Voy a ir a la escuela…”

A sus 47 años, Eliana Guercio está lista para demostrar que no le teme a los desafíos. Se debe a que anunció que se encuentra con el deseo de volver a estudiar, por lo que incluso anunció que ya se inscribió y desde marzo de este año volverá a las aulas. Pero, ¿qué es lo que planea estudiar la ex vedette?

Se debe a que en A la Barbarossa, Eliana Guercio confesó que luego de postergarlo durante muchos años está lista para volver a estudiar. Es por eso que anunció que ya se inscribió en la carrera que más le gusta y se animó a contar de qué se trata.

“El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté, y si bien hay online, yo voy a ir presencial a las clases. Ya me mandaron todo lo que tengo que estudiar”, aseguró con mucho entusiasmo la ex vedette, quien tuvo un paso reciente por Bake Off que la acercó mucho al rubro gastronómico.

De este modo, se mostró con alegría por haberse animado a tomar la decisión a sus 47 años: “Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”.

Por lo que sus compañeros le consultaron cómo hará con todas sus tareas. A lo que ella confesó que tiene todo planeado: “Voy a ir a la escuela los miércoles y los viernes de 10 a 14 y me encanta. Te digo más: me anoté en el curso porque quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros”.

De este modo, todo parece indicar que Eliana Guercio se decidió luego de su triste final en Bake Off, ya que era una de las mejores del certamen, pero una torta que se le cayó al piso la dejó fuera de competencia: “Ya no me dan ganas, no me parece correcto entregar esto”.

Sin embargo, disfrutó a pleno de esta etapa de su vida: “Me despido de este programa mágico que nos enamoró a todos, a nosotros y ustedes. Que se hizo adictivo (vivo exactamente en la otra punta del mapa de donde se graba el programa) Que nos hizo conocer gente nueva y al mismo tiempo valiosa”. Es por eso que la ex vedette está lista para aprender y demostrar sus dotes en la cocina.