La inesperada guerra entre tres panelistas de Gran Hermano

Como si a la producción de Gran Hermano no tuviera suficientes problemas con cuestiones de rating (con comparación con las dos últimas ediciones, los números cayeron abismalmente), ahora se conoció que existe una interna entre tres panelistas del "Debate" del reality, una de ellas, una de las flamantes incorporaciones.

En este sentido, en el programa chimentero LAM revelaron que la misma está relacionada a la ubicación que le dieron a cada una de ellas durante la última gala del programa.

“La pelea fue entre Sol Pérez, Marina Calabró y Eliana Guercio. La cosa fue así, a Marina le prometieron cuando arregló su contrato estar abajo siempre. Todas querían y Ubfal ya estaba, entonces hay una que no podía”, relató detalladamente Ángel de Brito, conductor del envío.

A partir de allí, el anfitrión confió que “Sol Pérez se amotinó en el camarín", en tanto que "Guercio se amotinó en la silla y no quería largar". "Marina llegó y se quejaba porque decía que le dijeron que iba a estar adelante”, agregó.

Buscando la versión de las protagonistas del escándalo, desde LAM lograron hablar con Pérez: “Una lástima. Hasta el año pasado hacíamos tres y tres, un día le tocaba a un lado y rotábamos así. Es algo tonto para mí pelear por un lugar, no lo veo", explicó la también abogada.

"Vienen a mi camarín y me dicen que una persona no quería sentarse atrás, si por favor yo podía pasarme. A mí no me molesta pero me ponía triste porque hace tres años que trabajo”, añadió Sol.

Por su parte, Marina habló también con el programa y minimizó lo sucedido: “ Son pavadas. Yo pregunté cómo iba a ser la disposición y cuando vi que no era así le dije que de ninguna manera quería a correr a ninguna de mis compañeras. La productora me dijo, pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero de una silla”.