Javier Milei sigue en contra de María Becerra y Lali: ¿Qué dijo ahora el presidente?

A menos de 24 horas de haber atacado a María Becerra por sus dichos en la Fiesta de la Confluencia, en donde la joven criticó al gobierno nacional por la poca ayuda que estaba brindando ante los diferentes focos de incendios en la Patagonia (como El Bolsón, Bariloche o el Parque Lanín), el presidente de la Nación, Javier Milei, arremetió contra "La nena de Argentina" desde el X.

En este sentido, el jefe de estado volvió a usar un juego de palabras relacionados al dinero que cobran los artistas y habló de la artista nombrandola como "María BCRA" (siglas del Banco Central de la República Argentina), y apuntó incluso contra Lali Espósito, a quien hizo mención como "Ladri Depósito".

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!", lanzó Milei desde su cuenta de X, lanzando una indirecta también hacía los gobiernos neuquinos (tanto municipal por organizar la fiesta como provincial, ya que Rolando Figueroa en más de una oportunidad se pronunció en contra del mandatario).

Horas atrás, Milei había arremetido contra Becerra en Instagram, usando un chiste de una cuenta llamada "hombregrisxd". Se trata de un meme que hace referencia a un capítulo de Los Simpsons. Es así que en el editado aparece la cara de María sobre uno de los personajes de esa tira, el cual arrastra dos valijas llenas de dinero, las cuales llevan el nombre de Neuquén. "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén", añadía el chiste.

Puntualmente, María Becerra había instado a los presentes en la Fiesta de la Confluencia a colaborar con los brigadistas que están combatiendo los incendios en la Patagonia, ante la falta de la ayuda del Estado Nacional. "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros", expresó la joven en el escenario principal del festejo neuquino, mientras mostraba una bandera con la leyenda: "SOS Patagonia".

Acto seguido, la joven quilmense agregó ante unas 500 mil personas: "Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer".

La defensa de Lali Espósito

En medio de este ataque, Lali Espósito, quien ya se convirtió en un clásico blanco de Milei (por lo que la ex Casi Ángeles hasta le dedicó una canción), salió a defender a María Becerra en el programa Puro Show.

“Es una laburante, una número uno, con récord de gente que la va a ver, una genia", arrancó diciendo Lali y luego continuó: "Primero, somos seres humanos de a pie, ciudadanas. Después, además, somos artistas y usamos -los que tenemos ganas- nuestro lugar para expresarnos”.

