Javier Milei criticó los dichos de María Becerra en la Fiesta de la Confluencia

Una vez más, el presidente Javier Milei volvió a disparar contra María Becerra, esta vez, por sus dichos en la Fiesta Nacional de la Confluencia, realizada del 6 al 9 de febrero en Neuquén, en donde la joven artista criticó al gobierno nacional por no brindar la ayuda suficiente para combatir los incendios en la Patagonia, por lo cual instó a los presentes a accionar al respecto.

"No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros", expresó la joven en el escenario principal del festejo neuquino, mientras mostraba una bandera con la leyenda: "SOS Patagonia".

Acto seguido, la joven quilmense, quien quedó a cargo del cierre del evento, agregó ante unas 500 mil personas: "Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer".

Ante esto, Javier Milei usó su cuenta de Instagram para responderle a la "Nena de Argentina". Fue así que este miércoles compartió un irónico chiste que criticaba la actitud de la cantante.

Puntualmente, la imagen había sido compartida originalmente por la cuenta @hombregrisxd y se trataba de un meme que hace referencia a un capítulo de Los Simpsons. Es así que en el editado aparece la cara de María sobre uno de los personajes de esa tira, el cual arrastra dos valijas llenas de dinero, las cuales llevan el nombre de Neuquén. "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén", añadía el chiste.

Por el momento, la cantante no hizo mención a la publicación del presidente, pero esta no es la primera vez que él se enfrenta a la joven. Es que desde que ella se pronunció a favor de Lali Espósito, una de las grandes enemigas del mandatario, el economista inició una campaña en su contra, en donde los trolls llegaron a decir que la madre de María estaba en pareja con Aníbal Fernández, lo cual no es cierto.

En tanto, Becerra ya se había manifestado días atrás contra Milei durante la Marcha Federal LGBT+ Antifascista, en donde se la vio justamente abrazada a Lali, mientras usaban remeras con la frase: "Todos hablan de libertad pero ven a alguien libre y se espantan”.

La marcha tuvo como uno de sus principales objetivos repudiar las declaraciones recientes del mandatario Javier Milei, quien fue criticado por sus posturas sobre la diversidad sexual. Según los organizadores, estas expresiones representan un retroceso en los derechos conquistados y refuerzan discursos de odio que afectan a las minorías.