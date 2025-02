Jenifer de Gran Hermano contó la verdad del video golpeando a Ricardo Centurión: “Él venía de…”

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, se viralizó un video de Jenifer Lauria, en el que golpeaba a Ricardo Centurión. Si bien este material se difundió desde el lado del jugador, nunca se puso en contexto lo que ocurrió. Es por eso que la ex jugadora del reality pasó por LAM y reveló toda la verdad de esa tensa situación.

Para comenzar, Jenifer Lauria, que fue entrevistada por LAM luego de su paso por Gran Hermano, puso en contexto lo que ocurrió unos días antes del video en el que Ricardo Centurión queda nocaut: “Eso fue el 6 de febrero de 2021. Él se va a entrenar a la mañana, me manda un mensaje diciéndome que no iba a venir a comer porque se juntaba con sus amigos en Nordelta”.

“Yo le dije 'bueno, por favor, no te metas en problemas', porque hacía poquito había pasado lo de la denuncia de Vélez con todos los jugadores. Más tarde, le escribo y le digo: 'me escribió tu familia que vamos a ir a comer, qué onda'. Yo le seguía escribiendo y él no me respondía”, comentó sobre lo que le comenzó a parecer extraño.

En este sentido, le comenzaron a llegar videos polémicos: “De repente, me llega a Instagram un video donde él estaba en un barco con un montón de chicas, él estaba en shorts, gritando, y las chicas, en malla. Yo le escribo, nunca volvió a mi casa”. Por lo que expuso cuándo volvió a verlo tras esta situación: “Él volvió recién el 8 de febrero. Nunca me contestó, de hecho, me había bloqueado. Yo estaba embarazada de cinco meses”.

Antes de seguir con su relato, optó por aclarar que no avala ni está orgullosa de haberlo golpeado: “Obviamente que está mal la violencia, yo estaba super enojada. A mí me llegó de todo, además de ese video”.

Por lo que rememorando el video, Ángel de Brito preguntó: “¿Y él de dónde venía?”. Por lo que ella reveló el motivo de su enojo: “Él venía de gira”. Y desmintió la teoría de la madre de Ricardo Centurión sobre el nocaut: “Él se tiró, porque cuando yo le pegué él se quedó parado, y cuando salió la madre ahí se tiró al piso”.

Ante la sorpresa de todos en el piso, reafirmó que no lo golpeó hasta dejarlo inconsciente como había mencionado su madre: “Es mentira eso. Lo de que estuvo tirado diez minutos es mentira. La hermana salió y me quiso pegar”. Por lo que remarcó: “Mirá si con un cachetazo mío voy a voltear a una persona de 1 metro 80”.

“Fue la única vez que yo reaccioné de esa manera. Y me la hizo padecer. Después de cuatro días volvió a mi casa, agarró sus cosas y se fue. Y me dejó sola, embarazada. Luego, cuando se le antojó, volvió, yo, obviamente, estaba enamorada y quería estar con él. No me importó todo lo que hizo”, cerró Jenifer Lauria sobre su tensa relación con el ex futbolista.