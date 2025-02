La dura amenaza de Pampita a Roberto García Moritán y su ex suegra: “No te conviene”

Si bien Pampita decidió no hablar sobre su separación con Roberto García Moritán para no meterlo en problemas, le mojaron la oreja. Se debe a que la madre del político, ex suegra de la modelo, lanzó algunos comentarios que resultaron ofensivos, por lo que no dudó en salir a marcarle la cancha con una amenaza.

Lejos de ver el hecho de que Pampita no cuente los detalles de la infidelidades de Roberto García Moritán como algo positivo, Lucila Fernández Llanos le pegó por tomar esta decisión: “Ella elige el silencio para destruirlo. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan?”.

En este contexto, dando a entender que le molesta que la modelo tenga ese poder sobre su hijo por el hecho de tener la posibilidad de hundirlo con sólo salir a contar lo que sabe, llegó la respuesta. Es que sus declaraciones generaron mucho fastidio en Carolina: “Me molestó muchísimo, me enojé muchísimo. Estoy enojada hasta el día de hoy”.

Es por eso que Pampita volvió a marcar una distancia con su ex pareja y la madre de él, ya que no tiene intenciones de generar un vínculo: “Hoy no tengo ganas de forzar cosas. Hoy solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida y que me valora”.

Asimismo, aprovechó para dispara contra Roberto García Moritán y las mentiras que intentó plantar para resguardarse tras la ruptura: “Vos viste cómo soy yo con la verdad, como que no me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces ahí había como un problema de fechas. Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí en un segundo a decir: ‘No, no, pará, eso no es verdad’”.

“Tampoco quería que la gente piense que estaba en el Martín Fierro fingiendo algo, que estaba separada o que tengo una relación comercial o por un interés político. No. Yo estaba en un matrimonio que pensaba que estaba todo bien y de repente de un día para el otro me separé. Y lo aclaré con los chats. No me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”, lanzó en tono amenazante para dejar en claro que ella mantiene una postura pasiva, que si cambia puede llegar a estallar todo.

Es por eso que cerró picante contra su ex suegra para pedirle que no vuelva a meterse en la problemática: “Obvio que me molestó, porque no sabían la verdad y entonces opinaban desde un lugar de desconocer”.