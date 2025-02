La esposa de Keita Baldé filtró la súplica de Wanda Nara en medio del escándalo: “Me pidió que…”

Luego de las fotos que se filtraron de ellos juntos y de que la propia Simona Guatieri, la esposa de Keita Baldé, confirmara que él tuvo un affaire con Wanda Nara, decidió ir a fondo. Es por eso que confesó toda la intimidad de su charla con la conductora y expuso un particular pedido explícito que le realizó.

Tras la traición que sufrió por parte de su pareja, Simona Guatieri reconoció que con el paso del tiempo decidió volver a intentar entablar la relación con Keita Baldé. Sin embargo, su desprecio por Wanda Nara sigue intacto. Es por eso que la esposa del futbolista habló y confesó cómo se siente en medio del escándalo: “No se puede jugar con los sentimientos de quien te ha dado todo como lo hice yo”.

A lo que mencionó cómo fue la reacción del jugador tras ser descubierto: “Cuando suceden este tipo de cosas, ¿qué puede hacer una persona más que disculparse? Me pidió disculpas, me dijo que se había equivocado, que fue un momento de debilidad. Lo perdoné la primera vez porque amaba a mi marido, no quería tomar una decisión drástica”.

Asimismo, Simona Guatieri confesó que Wanda Nara se contactó con ella: “También me contactó Wanda”. Y mencionó el pedido explícito que le hizo: “Se había vuelto a comunicar con mi marido y decidí pedirle explicaciones. Me pidió que no pensara mal de ella y dijo que era mi marido quien la buscaba”.

Por lo que se mostró lejana a los ideales de la conductora y su polémica forma de ser que tanto la caracteriza: “Creo que una mujer que hace algo así está lejos de mis principios. Nunca he engañado a mi marido ni he tenido relaciones con maridos de otras mujeres”.

Por lo pronto, Simona Guatieri, decidió dejar de poner el foco en el desprecio a Wanda Nara para poder seguir adelante con su vida: “Me costó mucho deshacerme del enojo que tenía. Ahora ya no está y podemos hablar mejor y entendernos. Antes veía muy poco a los niños, nos veíamos en las vacaciones de Navidad, ahora hemos empezado a hablar de nuevo. Le abrí un poco la puerta para ver si esta familia aún podía existir”.

Para dar fe de su postura es que fueron a la Justicia junto a su pareja: “Soy sincera, amo a mi esposo pero por ahora la razón todavía prevalece sobre los sentimientos. Sé que él se dio cuenta de los traumas que me causaba y juntos denunciamos tanto a Icardi como a Wanda Nara”.