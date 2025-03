Morena Rial acusó a su ex de abandonar a su hijo en un momento crítico: “Lo pierde”

Morena Rial vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esta vez el conflicto tiene como protagonistas a su expareja, Matías Ogas, y a su actual novio, Eric. Siempre activa en redes sociales, la hija de Jorge Rial no dudó en responder preguntas de sus seguidores y lanzó una dura crítica contra el padre de su hijo, Amadeo, asegurando que no mantiene contacto con el pequeño.

"¿El papá y la familia de tu bebé mantienen contacto?", le preguntaron a Morena Rial en su cuenta de Instagram. Su respuesta fue tajante: "En estos momentos brillan por su ausencia como la mayoría del tiempo". Con su estilo frontal, la influencer dejó en claro que no espera nada de ellos y que no permitirá que su hijo mendigue amor. "Cada uno sabe lo que pierde", sentenció.

Mientras tanto, la vida amorosa de Morena Rial sigue siendo tema de debate. A pesar de los escándalos que la rodean, ha iniciado una relación con Eric, un joven vinculado al grupo acusado de robos en Villa Adelina, el mismo caso que la llevó a estar detenida durante una semana. La noticia de este nuevo romance generó revuelo cuando Yazmín, la exnovia del joven, salió a contar detalles explosivos.

Yazmín no solo arremetió contra Eric, sino que también expuso una serie de mensajes que Morena Rial le habría enviado, en los que se burlaba de su apariencia y lanzaba provocaciones. La joven reveló los chats en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, y mostró los ataques recibidos, que iban desde insultos hasta amenazas veladas.

En uno de los mensajes, Morena Rial le dijo sin filtros: "Tenés un dolor en el alma. Te re regalaste, ‘moñuda’ de mier...". Luego, la influencer subió el tono con comentarios sobre el físico de Yazmín, asegurando que ella era "el doble" de lo que la propia ex de Eric criticaba. Como si fuera poco, la habría menospreciado por su trabajo: "Te vas a cansar de hacer uñas, muerta de hambre".

Pero el escándalo no terminó ahí. Yazmín también aseguró que Morena Rial intentó impedir que su testimonio saliera al aire. Según el periodista Ángel de Brito, la influencer habría ofrecido algo a cambio de que la entrevista no se emitiera, aunque no reveló detalles sobre qué tipo de trato intentó negociar.

A pesar de las críticas y el revuelo mediático, Morena sigue defendiendo su postura y enfrentando a sus detractores con la misma intensidad de siempre. Mientras algunos la cuestionan, otros la apoyan, generando un debate constante en redes sociales sobre su comportamiento y decisiones personales.

Este episodio se suma a la larga lista de conflictos mediáticos de Morena Rial, quien no teme enfrentarse a la polémica. Mientras tanto, su nuevo romance sigue generando controversia y el escándalo parece estar lejos de terminar. ¿Habrá más capítulos en esta historia? Todo indica que sí.