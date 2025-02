Gran Hermano: volvieron a hablar "del afuera" y piden otra expulsión

Horas atrás, desde la producción de Gran Hermano decidieron expulsar a Luca, uno de los ingresos en el repechaje, por haberle dado información del afuera a los participantes que aún siguen aislados desde diciembre pasado. Siguiendo este ejemplo, ahora los fanáticos del reality piden que ocurra lo mismo con Renatto, otro de los "hermanitos” que entró a la casa por esa instancia.

El pedido surge a partir de una charla entre el peruano y Chiara en la habitación. Allí, "La cobra” le expresa a su compañero: "Yo quería llegar a la final con Santiago (Algorta), Ulises y Luciana".

Rápido de reflejos, Renatto le respondió: "Llega a pasar eso y no ganas", dando a entender que Tato y Luciana son los más fuertes del juego. "Ya sé que no gano, igual nunca dije que lo iba a ganar", siguió la morocha

CHIARA: "Yo quería llegar a la final con SANTIAGO, con ULISES y con LUCIANA"



RENATO: "Llega a pasar eso y no ganás"#GranHermano @SANTIAGODELMORO pic.twitter.com/lbjlyEc0mU — TRONK (@TronkOficial) February 25, 2025

Justamente, la expulsión de Luca se dio en un contexto similar, en el que dio a entender que Tato, Luciana y Luz son el grupo más fuerte de la casa. “Si yo fuera chupamedias y lo haría por estrategia, el primer pie que puse en esa giratoria para entrar yo a ustedes no me hubiera pegado y me hubiera pegado a ellos”, le manifestó el joven a Lourdes y Martina en una pelea.

Sabiendo esto, los seguidores del reality reclamaron la expulsión de Renatto. "¿Lo van a echar verdad? Es el mismo tipo de información que tiró ayer Luca..."; "Expulsión y que haya dos Golden Ticket" y "Ahí está, este chabón tampoco paró de dar información y ni le dicen nada", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Por el momento, no se conoce que pasará con Renatto, pero si que Luca tendrá un reemplazo, y será un exparticipante de las últimas temporadas, el cual será elegido por el público, a partir de un "Golden Ticket".