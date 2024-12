¡Son iguales! El increíble parecido de Maru Botana y Sofía, su hija de 19 años

En un divertido trend para TikTok, Maru Botana y su hija Sofía Solá sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un video que no solo capturó su carisma, sino también el increíble parecido físico entre ambas. La reconocida cocinera y jurado de Bake Off Famosos volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus habilidades culinarias, sino por su participación en las redes sociales junto a su hija.

El clip, que dura apenas 11 segundos, muestra a madre e hija bailando al ritmo de la canción “Guay” de DJ Agus Lima. Con movimientos llenos de energía y espontaneidad, el video no tardó en viralizarse, alcanzando miles de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas. Los usuarios de TikTok quedaron impresionados por la vitalidad de Maru Botana y la frescura de Sofía, resaltando además el evidente paso del tiempo reflejado en los hijos de la cocinera.

Comentarios como “¿Cómo que ya crecieron los hijos de Maru Botana? ¡Me siento viejo!” inundaron la publicación, mientras que otros destacaron la elegancia de la cocinera al sumarse a esta tendencia juvenil. “Nuestra querida Maru tiene estilo propio, bellas”, escribió un usuario, capturando el sentir de muchos.

La complicidad entre Maru Botana y Sofía Solá fue otro de los aspectos que enamoró a la audiencia. Su interacción genuina reflejó una relación cercana y cálida, que conectó de manera especial con sus seguidores. Esta dinámica, sumada al parecido entre ambas, convirtió al video en un fenómeno viral que trascendió las redes.

Con apenas 19 años, Sofía Solá se ha consolidado como una figura destacada en plataformas digitales. En TikTok, ya cuenta con cerca de 70 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 35 mil. Su crecimiento no es casualidad: la joven comparte contenido que abarca desde sus looks y rutinas diarias hasta momentos íntimos con su familia y amigos, generando una conexión auténtica con su público.

El carisma natural de Sofía y su pasión por la moda la han llevado a destacarse como una influencer en ascenso. Sus seguidores valoran su estilo único y su manera transparente de mostrarse en redes. Este éxito también la ha impulsado a explorar nuevas oportunidades, como el modelaje, un ámbito en el que ha encontrado su verdadera vocación.

A diferencia de sus hermanos, quienes han mantenido un perfil más bajo en los medios, Sofía ha optado por construir una carrera mediática que, aunque inspirada en la popularidad de su madre, tiene un sello personal que la distingue. Su autenticidad y estilo prometen un futuro brillante en el mundo de las redes y la moda.

Por su parte, Maru Botana sigue demostrando que su carisma trasciende la cocina. Su capacidad para reinventarse y conectar con públicos de todas las edades reafirma su lugar como una figura querida y admirada en los medios argentinos. Este video junto a su hija no solo reafirma su vigencia, sino también el fuerte lazo familiar que las une y que el público no deja de aplaudir.