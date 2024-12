Se destapó la pelea de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot durante su internación: “Lo mío era peor”

Alberto Cormillot fue internado en las últimas horas por una trombosis, por lo que elevó la preocupación de su entorno. Sin embargo, pasadas las primeras horas fue Estefanía Pasquini, su pareja, quien se encargó de contar cómo se encuentra. Pero no sólo eso, sino que también tuvo un picante cruce con el doctor.

Es que una vez que pasó la preocupación por su internación, y pese a que aún se encuentra en observación en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), Estefanía Pasquini se animó a plantarse frente a Alberto Cormillot y realizarle algunos reproches.

Se debe a que este lunes ya recibirá el alta, por lo que optó por bajarle la espuma a su situación de salud. Ante esto, remarcó que lo suyo no fue nada: “Yo estuve acá el martes y fue mucho más importante lo mío. Pasa que él me dice ‘me duele acá la punta de la uña que tengo encarnada y yo enseguida te traigo para acá'”.

Fue así como Estefanía Pasquini le remarcó su situación e incluso le hizo un duro reproche por no cuidarla: “Yo estuve porque tenía un problema real. El mío era más importante, yo tenía una infección. Porque alguien se olvidó, se olvidó de terminar de sacarme unos puntos”.

“Pero bueno, no importa eso. Y ahora estoy tratando de conseguir turno con un médico para que me evalúe verdaderamente. Así que si alguien me quiere dar una mano, bienvenido sea”, lanzó muy picante para exponer su fastidio con Alberto Cormillot.

Siguiendo en esta sintonía, aprovechó para quejarse de cómo los medios toman cada noticia vinculada con él y su visita médica: “Cada vez que venimos al CEMIC, lo dan por muerto y yo ya tengo medio los huevos al plato de esas cosas. O dicen, ¿y la mujer dónde está? ¿Y la mujer dónde está?”.

Para cerrar, teniendo en cuenta que sólo habló de que lo suyo fue más grave, Estefanía Pasquini contó qué es lo que tiene le doctor: “Está internado porque le vi un moretón en la pierna, me cag... toda y empecé ‘vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa’. Bueno, listo, vinimos y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas o algo, lo dejaron internado”.