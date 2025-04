Nació Matilde, la gemela de la periodista Cata De Elía que sobrevivió al embarazo

Catalina de Elía, la periodista de A24 que anunció su embarazo de gemelas a fines de octubre, anunció la feliz noticia del nacimiento de Matilde, la única pequeña que logró sobrevivir a su gestación de riesgo.

“Matilde Beis de Elía, bienvenida a este mundo, mi amor. Se adelantó su cesárea y nació el 7 de abril a las 3.33 am. Es chiquitita, valiente y la más linda del universo. Después de tantas dificultades, llegó ella. Todavía no caigo. Me explota el corazón. No puedo creer que de mi cuerpo, y del amor con Nico, haya salido esta belleza", lanzó la periodista en sus redes.

Asimismo, agregó: "Estamos atravesando los primeros días de piel con piel, de aprendizaje, de emoción, de controles, de asombro y gratitud. Nunca imaginé que el amor podía ser tan inmenso".

"Con Nico queremos agradecer profundamente a nuestra familia (tiene a los mejores abuelos del mundo) , a nuestras amigas y amigos por tanta contención, y al equipo de embarazos de alto riesgo del @hospitalitalianodebuenosaires , que cuidó a nuestra bebita con un amor y una profesionalidad inmensos: especialmente a los obstetras Juan y Lucas Otaño, Lucía Vázquez, César Meller y Horacio Aiello", continuó el comunicado de Cata, para luego añadir más agradecimientos: "También al equipo de Neonatología por la ternura con la que la recibieron, y a Yoli, la enfermera más dulce que nos abrazó con su presencia en un momento tan delicado".

En tanto, luego cerró: "Gracias también a ustedes, tías virtuales, por los mensajes llenos de luz. Aunque no nos conozcamos en persona, me hicieron sentir muy acompañada en todo este proceso. Matilde ya está acá. Y yo todavía no puedo creerlo".

El embarazo de Catalina fue más que especial ya que ella misma se encargó de dar detalles de la lucha que tuvo con su anterior pareja para concebir. A eso se le agregó el condimento que quedó embarazada a menos de un mes de conocer a su nueva pareja, con quien tuvo su primer contacto a través de Tinder.

“Vamos a darle un aplauso a Cata que está embarazada”, dijo en su momento el conductor Facundo Pastor, a lo que ella agregó: “Gracias, se vienen gemelitas. Tengo un montón de antojos, hace tres meses que no paro de comer”.

Sin embargo, mientras todo era felicidad, en diciembre, Catalina comunicó la triste noticia de la pérdida de Margarita, una de las gemelas, que no llegó al quinto mes de gestación.

“Perdí a Margarita, una de mis dos bebitas, y desde entonces todo quedó suspendido, como en blanco y negro... Hija, que solo conociste mi vientre, mi voz, mis risas, mis llantos, mis nervios, mis miedos, mis alegrías, mis ansiedades, la voz de tu padre, los ladridos de los perros y el cuerpo y el calor de tu hermana, hoy me toca despedirte... Espero que hayas sentido el amor con el que te gesté estos casi cinco meses, que te hayas sentido amada, que te hayan llegado los mimitos que te hice en la panza: las caricias, las charlas, la música que me gusta, las canciones de Spinetta y Aristimuño”, expresó Catalina en aquel momento.