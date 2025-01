Sol Pérez confesó que atraviesa el momento más duro de su embarazo: ¿qué le pasó?

Sol Pérez está viviendo una de las etapas más importantes de su vida con la llegada de su primer hijo, Marco. Sin embargo, el embarazo no ha estado exento de los clásicos malestares que muchas mujeres enfrentan. Con humor y sinceridad, la conductora ha compartido detalles íntimos de su sexto mes de gestación a través de sus redes sociales, donde también ha mostrado cómo cuida su cuerpo durante este período.

En uno de sus recientes videos, Sol Pérez mostró su panza y relató cómo fue una noche especialmente complicada. “Pasaba por acá para mostrarles cómo estaba Marco. Me estoy poniendo mucha crema. Ayer tuve una noche fatal porque decidió que la noche no es para dormir y se montó una fiestita aparentemente dentro de mi panza hasta las 6 de la mañana”, contó entre risas. Su naturalidad y buen ánimo hicieron que el video se viralizara rápidamente.

Uno de los principales malestares que Sol Pérez enfrentó son los calambres, un problema común en el embarazo. Con gran expresividad, describió el dolor que siente: “Los calambres que me agarran a la mañana son tremendos. A las tres o cuatro de la mañana grito directamente porque no aguanto el dolor, es un calambre a otro nivel, es inexplicable”. Estas confesiones hicieron que muchas seguidoras empatizaran con ella.

El cambio emocional también es parte del proceso, y Sol no tuvo problema en hablar de cómo afecta su estado de ánimo. “El calor, de repente estoy bien y de repente me agarra ira, mi marido me da ira a veces”, comentó divertida. Sin embargo, también confesó que está en una etapa donde necesita mucha cercanía con Guido Mazzoni, su esposo. “Ahora quiero que Guido esté todo el tiempo pegado a mí”, agregó con sinceridad.

Sol y Guido se casaron en noviembre de 2023, pero la noticia de su embarazo la anunciaron un mes antes, en octubre. Desde ese momento, la presentadora ha documentado cada momento significativo de esta etapa, mostrando tanto las alegrías como los desafíos.

Pese a los malestares y las dificultades propias del embarazo, Sol no pierde la sonrisa. Sus publicaciones, llenas de autenticidad, han resonado con muchas mujeres que se sienten reflejadas en sus experiencias. Además, su estilo descontracturado y cercano la ha convertido en una fuente de inspiración para sus seguidoras.

La llegada de Marco representa un cambio total en la vida de Sol, quien, a pesar de las molestias, se muestra ilusionada por conocer a su hijo. “Es una etapa dura, pero también hermosa”, aseguró en una de sus historias. Mientras tanto, sigue compartiendo su día a día con quienes la acompañan desde las redes sociales.

El carisma y la transparencia de Sol Pérez continúan conquistando a su audiencia. Su capacidad para conectar con los demás, incluso en momentos difíciles, refuerza su lugar como una de las figuras más queridas del medio.