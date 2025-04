MTV Hitz: viene a Neuquén la banda que te lleva de viaje al año 2000

Hay épocas que no mueren: se nos quedan pegadas como un sticker de nuestra banda favorita en la carpeta del secundario, como un riff de guitarra en la cabeza. Y hay bandas que entienden eso. MTV Hitz no nació para revolucionar la música, sino para revolvernos el alma. Y vaya si lo logran.

Con base en Santa Fe y espíritu global, esta banda homenajea una época dorada, la de los videoclips a toda hora, las emociones sin filtro y los hits que se convirtieron en himnos.

De Avril Lavigne a Audioslave, de Linkin Park a Britney Spears, estos pibes no se casan con ningún género, pero sí con un concepto: hacer que cada show sea un revival emocional, un viaje sin escalas a las tardes frente la tele con el volumen a fondo. Con apenas un puñado de años en ruta, y luego de un debut casual que terminó siendo una revelación, MTV Hitz encontró su lugar entre la memoria afectiva de un público que no quiere crecer... o al menos no del todo.

Este 17 de abril desembarcan en Zapala y el 18 nos volarán la cabeza en Mood Night, en la Ciudad de Neuquén. Porque la nostalgia no es solo mirar atrás: es celebrar lo que fuimos y encontrarnos, al fin, con lo que todavía nos sigue haciendo vibrar.

ENTRE AMIGOS

Hablamos con Nicolás, baterista de la banda, que nos cuenta sus inicios y sus ganas de que llegar Neuquén.

¿Cómo emergió la idea de desempolvar los hits y que suenen en vivo?

Fue algo así como para divertirnos en el verano entre nosotros. Somos de Reconquista, Santa Fe y formamos esta banda entre amigos. Y, naturalmente, salió la idea de tocar canciones con las que nos habíamos criado en la infancia, en la adolescencia: Blink 182, Audioslave, Link Bizkit, Linkin Park, Sistem of a Down, Avril Lavigne. ¿Y cómo se va a llamar esto, pensamos? Y bueno, encontramos MTV Hits. Fue una idea como muy simple. Y tocamos el primer show en enero de 2019 y, no volvimos a tocar, básicamente porque fue algo armado para que suene una sola vez, medio para joder. Y en 2020, en enero, antes de que llegue la pandemia, decidimos hacer otra fecha un poco más en serio, mostrando un poco de sustento. Y bueno, por suerte, en nuestra ciudad, Rosario, pudimos agotar ese show con casi 300 personas. Dijimos: “Esto está bueno, quizás habría que presentarlo alguna ciudad más grande”. Y bueno, como todos ya sabemos, vino la pandemia y esos planes se postergaron hasta 2022 que empezamos a salir de gira y a notar un buen recibimiento del público.

La banda está de gira este año con fechas sold out por todo el país llevando hitazos, incluso por Uruguay y Paraguay.

¿Cómo es que logran hacer una lista de temas tan variada y tan extraña para lo cerrado que es el rock?

La idea es poder incluir la mayor cantidad de canciones, que entren en una hora y media de show al palo. Entonces preferimos directamente tocar las canciones que la gente más se pueda llegar a acordar el estribillo o las que más pasaban en MTV, los mayores hits. Incluso de bandas que tuvieron un solo hit, no sé, de Rasmus, Tattoo. Tratamos de que las canciones sean lo más conocidas posibles, siempre dejando alguna que otra canción que nos pueda gustar mucho a nosotros.

Ya estuvieron en Neuquén el año pasado, ¿qué creen que va a pasar en esta nueva visita?

La verdad, particularmente es el show que más estoy esperando en el año. Es el show que más fe tengo en toda la gira porque la primera vez que estuvimos en octubre, fue un recibimiento espectacular. Nos quedamos asombrados, no solamente del show, sino también del trato de la gente. Nos sorprendió la buena onda de la gente y lo lindo que es la ciudad. Así que tenemos muchas ganas de volver.

Es una verdadera fiesta lo que se arma con sus shows. ¿Por qué creen que pasa?

Siempre planteamos un recital donde la gente pueda ir a recordar su adolescencia, su infancia, quizás alguna ex novia, algún ex novio de un momento copado o algún momento triste de su vida. Hay personas que por ahí vienen y nos dicen: “Me hacen acordar a mi viejo o a mi vieja que ya falleció”, o “me hacen acordar a cuando iba a la escuela”. Hay muchas personas que se emocionan porque quizás son canciones que realmente hace 15 años o 20 años no las escuchan, no la pasaron más en la radio o nunca pudieron escucharla en vivo. Lo que pasa se lo adjudicamos un poco la nostalgia y porque planteamos cada presentación como una fiesta. No nos casamos con ninguna banda y siempre tratamos de meter la mayor cantidad de artistas posibles. Tener un cupo femenino también fue un acierto. Tocamos Britney Spears, Pink, No Doubt, Evanescence, Cristina Aguilera. Somos bien abiertos musicalmente.

"Tener un cupo femenino también fue un acierto. Tocamos Britney Spears, Pink, No Doubt, Evanescence, Cristina Aguilera", dice Nico.

TERAPIA COLECTIVA

MTV Hitz es eso que ocurre cuando un grupo de amigos se anima a tocar lo que verdaderamente los hizo felices. Cuando la nostalgia se vuelve motor, fiesta, terapia colectiva. Y cuando la música de los 90s y los 2000 deja de sonar en auriculares y vuelve, amplificada, al cuerpo de todos los que alguna vez bailaron, gritaron, lloraron o se enamoraron con esos temas.

Porque las grandes ideas no siempre nacen como proyectos millonarios. A veces arrancan como un chiste entre amigos, se afinan en una sala, se sacuden en una gira. Pero lo que nunca cambia es que para que algo grande suceda, primero hace falta una idea. Y alguien que se anime a tocarla.