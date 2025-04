Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de robarle dólares y la comediante le respondió

Luego que Viviana Canosa contará en su programa (de Canal Trece) que Lizy Tagliani le había robado una importante suma de dinero hace algunos años atrás, aprovechando el momento en el que ella se bañaba, la conductora de La Peña de Morfi usó parte del ciclo para hacer su descargo y desligarse de las acusaciones de la periodista.

“Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha, me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (…) Era un sobre con dólares”, contó Canosa en la emisión de este viernes de su envío.

A partir de ahí, Lizy se sintió completamente descolocada, por lo cual aprovechó el inició del popular ciclo de Telefe para defenderse. “Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar”, comenzó la comediante.

“Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona”, continuó diciendo.

Sin embargo, no se quedó ahí y luego siguió: “Soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”.

“Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor de que yo misma voy a decir ‘sí, esto pasó’. De verdad, yo no miento. Yo no voy a mentir nunca”, cerró.

Dada la gran emotividad del momento, el equipo de redes sociales de Telefe compartió el clip, y Viviana Canosa redobló la apuesta asegurando que este lunes daría más información del robo de Lizy: “Mañana ampliaremos”.

¿Qué pasará este lunes?