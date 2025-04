Viviana Canosa le respondió a Laura Ubfal con una amenaza y la destrozó: “Es una fracasada y…”

Luego de plantarse y decidirse a contar toda la verdad sobre el polémico accionar de Lizy Tagliani, Viviana Canosa abrió un nuevo frente de ataque. Al ver que varias famosas apoyaron a la conductora de La Peña de Morfi, les hizo una amenaza a modo de advertencia y también le apuntó a Laura Ubfal, con quien se lleva mal hace años.

“Hoy escuché a Guido Záffora que cuando se enteró, porque estaba acá, en la parrilla que vamos todos, y se descompuso Lizy cuando la escuchó, cuando empezó a ver los videos”, confesó Laura Ubfal sobre cómo le cayó lo que contó Viviana Canosa a Lizy Tagliani.

Con esta mención, no sólo intentó sembrar la lástima pese a la denuncia, sino que incluso mostró su apoyo. Pero eso no fue todo, ya que también puso en duda las palabras de la conductora de El Trece, ya que acusó que se guardó todo durante muchos años y que ahora la expone “por un punto de rating”.

En su programa, Viviana Canosa le dedicó un momento para responderle a quienes se pusieron del lado de : “Vos, Ubfal, andá a laburar, andá a correr en la cinta y liberá tu cabeza. Ubfal, Georgina Barbarossa, y todas estas, que la verdad... No se metan conmigo, chicas, porque este año vine para no callarme nada”.

Y en tono amenazante advirtió a Laura Ubfal: “Chicos, no se metan conmigo porque no me voy a callar nada. Vieron cómo empieza una cosa y termina en otra, no me rompan las pelotas. Yo cuento las cosas cuando quiero y lo siento, y yo estaba embarazada y la pasé horrible con este ser que está en pantalla (Lizy Tagliani), que dijo ser mi amiga y me hizo las peores cosas. ¿No tengo derecho a contarlo? Sí, ¿Cuándo? Cuando se me da la gana”.

No conforme con esto, apareció en el programa de Yanina Latorre para seguir destrozando a Laura Ubfal: “Escuchame esto Yani, el que hace tele quiere rating. El que tiene un restaurante, quiere vender milanesas. Pero sólo la gente estúpida y que nunca tuvo un programa, y mucho menos un éxito, es la gente que dice que haces algo por un punto de rating”.

Viviana Canosa le dijo a Laura Ubfal: “Es una fracasada y más gente que nunca tuvo un éxito ni un programa”



Roccasalvo mood 2025… pic.twitter.com/TfP8n9KAQP — uD835uDE49uD835uDE4D | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 14, 2025

Para sacarse la duda, la conductora le consultó: “¿Estás hablando de Laura Ubfal?”. Y, sin pelos en la lengua, Viviana Canosa afirmó: “Y se imaginarán que estoy hablando de Laura Ubfal. A esta altura no me como ninguna y la señora es una fracasada que va a donde va la corriente”.