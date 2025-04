Marcela Tauro no le creyó las disculpas a Lizy Tagliani y recordó por qué se odian: “Qué buena actriz…”

Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de haberle robado de su cartera hace varios años, lo cual desencadenó en un descargo sobre su postura de los hechos durante la última edición de La Peña de Morfi. Ante esto, quien analizó sus palabras fue Marcela Tauro, nueva conductora de Infama, que no se fió de que sea genuina en sus arrepentimiento.

“Gracias a Dios, tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, mis clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades y que me brindó su afecto, su cariño, su confianza y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo“, comenzó diciendo Lizy Tagliani sobre la acusación de Viviana Canosa.

“Yo sé quién soy, estoy muy segura y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa y tener la vida que tengo también", enfatizó. Y explicó por qué le dio entidad: “No quería dejar pasar. Obviamente, me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona”.

“Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor, que yo misma voy a decir ‘sí, eso es así, eso pasó‘”, desmintió Lizy Tagliani. Y no temió a la hora de mirar a la cámara para mostrar convicción en su postura: “Acá estoy. Acá está frente a ustedes una amiga de verdad. Yo no miento. Y no voy a mentir nunca”.

Tras escucharla en Infama, Marcela Tauro se mostró desconfiada de sus palabras: “Qué buena actriz. No lo había visto. Muy buena actriz”. Tras sus palabras, se recordó que ella mantiene una guerra desde hace tiempo con Lizy Tagliani, por lo que no se pueden ni ver.

Ocurre que Marcela Tauro se calentó con la conductora de La Peña de Morfi por haberle enviado mensajes a su pareja mientras estaban juntos. A tal punto, que incluso en su momento aseguró que “me clavó un puñal”. Desde que descubrió esto nada volvió a ser lo mismo entre ellas e incluso le declaró la guerra.

Ahora, con todo este escándalo, aprovechó nuevamente para recordar este hecho que aún le molesta: “Ella dice ‘mi familia, mi esposo’... ¿Sabés qué? Esto ocurrió en el 2023, hacía tres meses que se había casado”. Y cerró invitando a una reflexión: “La gente tiene que analizar y ver porque los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”.