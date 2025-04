Mientras Viviana Canosa presentó su denuncia en Comodoro Py, Lizy Tagliani hizo su descargo

Tras los dichos de Viviana Canosa de las últimas horas, en donde acusó a Lizy Tagliani de abusar de menores y de formar parte de una supuesta red de pedofilia, la periodista dijo presente en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado y presentó una denuncia formal.

“Marcelo Corazza puede ser condenado a 15 años de prisión, pero está en su casa, esperando el juicio. ¿Por qué? ¿Quién es su padrino? ¿Tendrán miedo que la mier... suba y manche a gente muy poderosa?“, fueron algunas de las declaraciones de Viviana Canosa durante su programa del lunes.

Con esto, la periodista se presentó en los tribunales de Comodoro Py, junto a su abogado Juan Manuel Dragani, y allí denunció "hechos, locaciones y nombres”, según explicó el letrado a los medios que esperaban a la exchimentera.

La palabra de Viviana Canosa y de su abogado luego de realizar la denuncia en contra de Lizy Tagliani en Comodoro Py.#PuroShow pic.twitter.com/WyHHBrCOgq — eltrece (@eltreceoficial) April 15, 2025

Acto seguido, el profesional confirmó que “la causa está bajo secreto de sumario” para cuidar lo presentado y ahora la investigación “va a sorteo”. Asimismo, sumó que en las próximas horas van a aportar “algunas pruebas más” y que no acusaron a “personas en particular”, si no “lo que sabemos”.

"Viviana no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas... Ya está todo en manos de la Justicia. El llamado a indagatoria es muy pronto, se deben investigar todo lo presentado”, continuó Dragani.

"Recibí presiones anoche" uD83DuDDE3?



Viviana Canosa habló de la denuncia contra Lizy Tagliani: "Decidí a las 3 AM que la declaración era hoy y no mañana para quedarme tranquila" https://t.co/7Jw4r5StBg pic.twitter.com/gD0hJ9x5WX — El Destape (@eldestapeweb) April 15, 2025

En medio de la declaración de Canosa en Comodoro Py, Lizy Tagliani enfrentó los dichos en su contra durante el inicio de su programa radial en Radio Pop donde negó rotundamente dichas acusaciones de abuso de menores y de formar parte de una supuesta red de pedofilia.

“Jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una red de pedofilia. No tengo nadie cercano que me haya insinuado que estaba metido ahí. Me mencionaron en un montón de causas en las cuales no tengo nada que ver”, arrancó diciendo la humorista y luego aseguró que llevará la causa hasta las últimas consecuencias para demostrar que es inocente: “Se terminó. Lo voy a resolver en la justicia hasta la última instancia. Si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque voy a sentar un precedente. La gente no se puede levantar un día y decir ‘a quién le cag... la vida hoy, hoy agarremos a este travesti’”.

En tanto, la actriz reconoció que, si los dichos de Canosa fueran ciertos, ella habría engañado a todos los especialistas y judiciales que autorizaron la adopción de su hijo Tati.

“Si vos sabés que yo cagué o que abuso de menores y que adopto un pibe, ¿vas a esperar a dos o cuatro días del juicio de adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente? ¿O lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar a un pibe? ¡Ahí lo tenés que hacer!“, estalló.

Por último, cerró: “Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar. Si vos sabés que soy capaz de cog... a un pendejo tenés que salir y decir ¡no se lo den porque es pedófila! No tenés que decirlo ahora".