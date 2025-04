Por qué Marcela Tauro se arrepintió y retomó su romance con Martín Bisio a un día de separarse

En medio de un presente profesional muy activo, Marcela Tauro se animó a abrir su corazón en una entrevista reciente. Invitada al programa Sálvese Quien Pueda, la periodista habló sin filtros sobre su vida sentimental y sorprendió al revelar detalles íntimos del vaivén emocional que vivió con Martín Bisio, su ex pareja durante ocho años.

La historia entre Marcela Tauro y el empresario rosarino comenzó en 2016, en una fiesta de disfraces. Fue una relación marcada por el amor, pero también por las crisis y las pausas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el inesperado reencuentro que ocurrió apenas un día después de haberse separado: “Cuando nos separamos, al otro día murió mi mamá. Ahí retomamos el vínculo”, confesó con emoción.

Ese evento tan fuerte en su vida personal hizo que Marcela Tauro encontrara en Martín Bisio un refugio. “Hubo mucho amor”, remarcó, dando a entender que, más allá de las diferencias, entre ellos existía un lazo profundo. A pesar de eso, con el paso del tiempo decidieron tomar caminos distintos. “Hoy no tengo trato con él, pero terminamos bien. Cada uno está en otra etapa”, aclaró.

La distancia geográfica, con Martín Bisio viviendo en Rosario, no fue una barrera para ella. “Eso no influyó, al contrario, lo recomiendo”, expresó con su característico humor. La periodista también se permitió reflexionar sobre su historial amoroso: “Siempre estuve con hombres más grandes y me fue mal. Me han cagado mucho”, dijo sin vueltas.

Marcela Tauro y Martín Bisio incluso llegaron a comprometerse en 2018, cuando todo parecía marchar sobre ruedas. Pero en 2021 reconoció públicamente una fuerte crisis. “No hubo un motivo claro, pero yo soy ariana, hay que bancarme”, bromeó, mezclando sinceridad e ironía.

En otro tramo de la charla, reveló que una conversación íntima con Martín Bisio fue clave para darse cuenta de que estaban en diferentes momentos de la vida. “Le dije que sentía que él tenía que ser padre. Él me contestó que eso ya lo habíamos hablado, y tenía razón”, contó, haciendo alusión a sus inseguridades.

Además, Marcela Tauro compartió que muchas de sus inseguridades surgían por la diferencia de edad entre ambos. “Yo soy la que se raya. Hay días en los que estoy segura y otros en los que no. Es algo que vengo trabajando desde hace tiempo”, admitió, mostrando un costado vulnerable que no suele dejar ver.

Pese a los altibajos, el vínculo con Martín Bisio fue uno de los más importantes en la vida de Marcela Tauro. “Nos extrañamos, nos volvimos a hablar, pero al final entendimos que no era el momento”, resumió con madurez. La historia terminó, pero el aprendizaje quedó.

Hoy, enfocada en su nuevo rol como conductora del renovado Infama, Marcela Tauro mira hacia adelante. Aunque el amor quedó atrás, no reniega del pasado: lo recuerda con cariño, y se muestra en paz con su historia y consigo misma.