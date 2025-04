Qué advertencia le hizo Luciano Castro a Griselda Siciliani antes de empezar su noviazgo

El amor de Luciano Castro y Griselda Siciliani se muestra sólido y creciendo de forma progresiva, por lo que se convirtieron en una de las parejas del momento. Para lograr esto, debieron poner en claro algunas cuestiones de ambos lados, por lo que se filtró qué le exigió el actor a su pareja antes de dar el primer paso en el amor.

Así como Griselda Siciliani confirmó hace algunas semanas que le pidió de forma explícita a Luciano Castro no convivir juntos, el actor también hizo lo propio con algunas cuestiones en el amor. Antes de avanzar en esta relación, tuvo una charla con ella en la que le explicó qué era lo que quería en la vida.

Teniendo en cuenta que el actor dejó a Flor Vigna para iniciar su romance con la actriz de Envidiosa, decidió marcar la cancha en algunos aspectos. Así como siempre supo que se vendría un escándalo, le pidió un sola cosa a su actual pareja para abrazarse al amor sin pensar en las consecuencias.

En diálogo con Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi que va por La Once Diez confesó cuál fue el acuerdo mutuo para apostar al amor sin temor: “A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo ‘vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo’, y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos enorme e increíble”.

Esta charla los impulsó a ser la pareja que son actualmente: “Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no sólo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante. Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega, y eso es lo que más me emociona”.

Asimismo, contó cómo disfrutan el hecho de compartir tiempo juntos e incluso acompañarse en el ámbito profesional: “Dejando de lado lo enamorado que estoy de ella, sentir que ella, como actriz, me está mirando, me llena de orgullo y de emoción; pero también lo siento como una enorme responsabilidad”.

“Nos conocemos desde muy jóvenes y tenemos un camino muy allanado, que no hace falta que estemos dando vueltas. Yo sé quién es ella y ella sabe muy bien quién soy yo; y cada uno tiene bien claro lo que quiere para su vida”, aclaró Luciano Castro sobre el secreto de su relación amorosa.