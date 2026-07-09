"Está recuperándose": la madre de Lionel Messi se refirió a la evolución de la salud de su esposo Jorge

La salud de Jorge Messi, pilar fundamental en la carrera de Lionel, volvió a ocupar la atención pública, aunque esta vez con noticias alentadoras. Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, confirmó que su esposo continúa recuperándose favorablemente y agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas durante las últimas semanas.

La confirmación llega después de uno de los episodios extradeportivos más controvertidos del Mundial 2026. A mediados de junio, una falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi se difundió durante una transmisión de Luzu TV y provocó una enorme repercusión en redes sociales y medios de comunicación. La familia del capitán argentino salió rápidamente a desmentir la versión y cuestionó la difusión de información sin verificar.

Incluso, la familia emitió un comunicado oficial para aclarar que Jorge atravesaba una situación de salud, pero que se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

Cuccittini llevó tranquilidad sobre el estado de salud de Jorge Messi

Durante una reciente emisión del programa La Mañana con Moria (eltrece), el médico Guillermo Capuya reveló el intercambio de mensajes que mantuvo con Cuccittini luego de la increíble remontada de la Selección argentina ante Egipto, que le dio el pase a cuartos de final Según contó el profesional de la salud, Jorge "está recuperándose" y que, por el momento, la familia permanecerá en Rosario.

La declaración representa una nueva señal positiva sobre la evolución del padre del astro rosarino, cuya situación había generado preocupación tanto en Argentina como en el resto del mundo durante las últimas semanas.

Las lágrimas de Messi tras un partido cargado de emociones

La preocupación por la salud de Jorge coincidió con uno de los momentos más emotivos de Lionel Messi en el Mundial. Tras la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia, encuentro en el que convirtió un hat-trick, el capitán argentino no pudo contener las lágrimas y habló de días difíciles sin profundizar en los motivos.

Aquella imagen recorrió el planeta y alimentó las especulaciones sobre la situación familiar que atravesaba el rosarino. Días después, la fake news sobre el estado de salud de Jorge terminaron por amplificar aún más la conmoción.

¿Podrán ir a acompañar a Lionel en la recta final del Mundial 2026?

Aunque Celia indicó que por ahora permanecerán en Rosario, en el entorno de la familia no descartan que, si la recuperación continúa por el mismo camino, Jorge y Celia puedan acompañar a Lionel en alguna instancia de la recta final de la Copa del Mundo.

Por ahora, la prioridad sigue siendo la recuperación del padre del capitán argentino. Mientras tanto, las últimas novedades llevan tranquilidad a millones de hinchas que siguieron con preocupación la situación y celebran que, detrás del mejor futbolista de su generación, la familia Messi vuelve a encontrar algo de calma en medio de la intensidad mundialista.