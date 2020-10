Mujica renunció a su banca en el Senado, por la pandemia

El octogenario expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) renunció hoy a su escaño en el Senado, y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus. "Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Me ha echado la pandemia", escribió Mujica, de 85 años, en una carta leída hoy en sesión extraordinaria del Senado.

"Pepe", como se lo conoce popularmente, fue el 40.º presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. En su juventud, integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, y estuvo en la cárcel, en un pozo, aislado totalmente, en una de los tantos atropellos a los derechos humanos cometidos por las dictaduras uruguayas.

Fue elegido diputado y senador, para posteriormente ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Después de ocupar la Presidencia, fue elegido senador nuevamente, en las elecciones de 2014.