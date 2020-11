Guatemala en crisis: incendiaron el edificio del Congreso

Cientos de guatemaltecos quemaron anoche la sede del Congreso, en una protesta en la que pidieron la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei, luego de la aprobación legislativa del presupuesto para 2021, el más alto en la historia del país que no contempla un aumento de las partidas sociales y por el que se prevé un fuerte endeudamiento público.



Las llamas en el palacio Legislativo se veían desde la calle y la Cruz Roja atendió a varias personas por intoxicación, dijo a periodistas Andrés Lemus, vocero del organismo.



La jornada de protestas dejó como resultado al menos 37 detenidos que fueron traslados a los Juzgados, informó el ministro de Gobernación de Guatemala, Gendri Reyes, según consignó la agencia de noticias Europa Press. Además, 22 personas resultaron heridas en los enfrentamientos con la Policía Nacional Civil (PNC).



El grupo de manifestantes que prendió fuego al edificio contrastó con otra protesta pacífica frente al antiguo palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital y cercano al Congreso, donde los manifestantes exigían la renuncia del mandatario, refirió la agencia de noticias AFP.



Portando banderas azul y blanco del país y pancartas con lemas como "No más corrupción", "Fuera Giammattei" y "Se metieron con la generación equivocada", los manifestantes llenaron la plaza central frente al antiguo palacio de gobierno en la capital.



Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos de la plaza donde había decenas de niños, quienes entraron en pánico, según imágenes en redes sociales,



El descontento e indignación de los guatemaltecos contra el Congreso y el gobierno de Giammattei están causados por la opacidad de los recursos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, por la creación de un superministro para el que se nombró a un joven cercano al gobernante y por el presupuesto para el próximo año.