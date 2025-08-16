Barrio cercano al Tercer Puente tendrá nuevo sistema pluvial y pavimentación

El intendente Mariano Gaido supervisó la colocación de la tubería de un metro de diámetro, sobre la cual, una vez finalizada, se construirá una cinta asfáltica por donde transitarán los vehículos. En simultáneo a la ejecución pluvial ya están en marcha los trabajos de cordón cuneta para canalizar el agua de lluvia y mejorar el drenaje urbano.

“En tres meses más estaremos haciendo el pavimento en todo este primer sector”, anticipó Gaido, tras reseñar que el municipio lleva adelante múltiples frentes de obra en los cuatro puntos cardinales de la capital neuquina. “Neuquén es la única ciudad que desarrolla este tipo de obras con presupuesto propio, cuando a nivel nacional no ocurren estas cosas”, reafirmó Gaido.

En cuanto al sistema pluvial en Rincón del Río, la red de cañerías tomará el agua superficial de todo el barrio y la conducirá hasta el pozo de bombeo para desde allí, por impulsión, volcarla al río Neuquén. El plazo de ejecución de esta obra en particular, incluyendo el tendido de la cinta asfáltica, es de 180 días.

El intendente supervisó las tareas que se realizan en el barrio.

“Son casi 2000 metros de cañerías que estamos instalando y a 100 metros de distancia de las calles Avenida de la Costa y Océano Índico tenemos el pozo de bombeo contra la defensa del río”, describió el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

“Son obras más que importantes que venimos haciendo y que, como siempre digo, son las obras que hay que ver ahora para apreciar su magnitud porque después quedan enterradas”, estimó Nicola.

Son casi 2000 metros de cañerías que se están instalando.

Para Nicola “lo importante es que ya hemos iniciado la obra que seguramente vamos a estar disfrutando antes de fin de año con recursos cien por ciento municipales, en todo este sector de la ciudad”.

Al respecto, recordó que las obras pluviales y de pavimentación de Rincón de Emilio, lindante a Rincón del Río, vinculados ambos barrios por la calle Océano Pacífico, también se llevaron a cabo con recursos municipales, producto del superávit. “Terminada las obras de Rincón del Río habremos invertido más de $5000 millones de presupuesto propio”, definió