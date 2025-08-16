Las fotos del cumpleaños que Benjamín Vicuña le organizó a su hijo Amancio: ¿qué temática eligió?

Después de semanas atravesadas por conflictos legales y tensiones mediáticas con su ex pareja, Eugenia “China” Suárez, finalmente Benjamín Vicuña pudo darse el gusto de festejar el cumpleaños número cinco de su hijo Amancio. Aunque la fecha exacta fue el pasado 28 de julio, recién a mediados de agosto el actor chileno organizó una gran celebración para compartir con el pequeño y sus amigos del colegio.

La demora en la fiesta se debió a que Amancio había viajado con su madre a Estambul para pasar las vacaciones de invierno. Allí, la China Suárez y Mauro Icardi fueron quienes se ocuparon de organizarle un festejo en un yate, con globos dorados y decoración alusiva al club Galatasaray. Desde Buenos Aires, Benjamín Vicuña solo pudo saludarlo a la distancia con un mensaje tierno en sus redes sociales.

Por eso, cuando llegó el momento de organizar su propia versión del cumpleaños, el actor decidió que no podía faltar nada. La fiesta tuvo de todo: animadores, juegos inflables, música y hasta un show de magia que sorprendió a los chicos. El ambiente fue de pura alegría, con risas y momentos compartidos que hicieron del evento una jornada inolvidable para el pequeño.

El detalle que más llamó la atención fue la temática elegida por el propio cumpleañero: Spiderman. Amancio, fanático del superhéroe, tuvo su piñata, la decoración del salón y hasta la torta ambientada con imágenes del personaje. Todo fue pensado para que el niño disfrutara de su gran día rodeado de la figura que más lo inspira.

Otro momento especial estuvo marcado por la unión familiar. Los hijos que Benjamín Vicuña tuvo con Pampita —Bautista, Beltrán y Benicio— también estuvieron presentes y acompañaron a su hermano menor en el ritual de pedir los deseos y soplar las velitas. La imagen de los cinco juntos conmovió a los presentes y dejó en claro la importancia que el actor le da a la familia.

En paralelo, el festejo fue registrado en las historias de Instagram de Benjamín Vicuña, donde compartió fragmentos del encuentro con sus seguidores. Allí se lo pudo ver sonriente, disfrutando de la alegría de su hijo, lo que reforzó la imagen de un padre comprometido, pese a los contratiempos recientes.

Mientras tanto, la China Suárez había expresado semanas antes su cariño a través de un emotivo mensaje en redes sociales, destacando la dulzura y bondad de Amancio. Aunque separados, ambos padres coincidieron en mostrar públicamente cuánto lo aman y lo importante que es para ellos.

Así, entre piñatas de Spiderman y juegos interminables, el pequeño Amancio celebró su quinto cumpleaños por partida doble: primero en Estambul con su mamá y luego en Buenos Aires junto a su papá, cerrando un festejo que quedará en el recuerdo.