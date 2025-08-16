Fuerza Patria definió sus listas con Silvia Sapag al frente

La actual senadora nacional Silvia Sapag será la primera candidata de Fuerza Patria Neuquén en los comicios de octubre. La acompañarán en la lista a senadores Sebastián Villegas, de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón, completando la nómina que se presentará en la categoría de la Cámara Alta.

En el tramo de diputados nacionales, la propuesta estará encabezada por Beatriz Gentile, actual rectora de la UNCo, seguida por Fernando Pieroni, dirigente de Centenario cercano a Ramón Rioseco, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur, que se suma como representante de un espacio aliado para estas elecciones.

La nominación de Sapag surgió tras la decisión de Ramón Rioseco de desistir de su candidatura a senador. Con el armado bajo la coordinación de Oscar Parrilli, la postulación representa un triunfo del sector de Darío Martínez, quien impulsó el nombre de la senadora luego de no poder imponer inicialmente su propia postulación en Neuquén.

En este contexto quedó fuera de competencia el dirigente César Godoy, de la UOCRA, que había expresado su intención de ser candidato a diputado nacional. Pese a negociaciones, no integrará las listas de Fuerza Patria y tampoco participará por el partido Encuentro Republicano Federal, opción con la que había coqueteado en Rincón de los Sauces.

Las elecciones 2025 en Neuquén ya tienen candidaturas confirmadas en diferentes frentes: La Neuquinidad, con Julieta Corroza y Karina Maureira; Fuerza Libertaria, con Carlos y Joaquín Eguía; el Frente de Izquierda, con Andrés Blanco y Julieta Ocampo; Desarrollo Ciudadano, con Gloria Ruiz y Roxana Torres San Juan; Más por Neuquén, con Carlos Quintriqueo y Ana Sandoval; y Unidad Popular, que llevará a Claudio Vásquez y Anahí Ruarte como candidatos a la Cámara de Diputados. También se confirmó a Nadia Márquez y Pablo Cervi por el lado de La Libertad Avanza. Gastón Riesco estará al frente para Diputados.