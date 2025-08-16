Escándalo en el cumple de la hija de El Polaco: por qué se pelearon fuerte Barby Silenzi y Valeria Aquino

El universo mediático vuelve a poner el foco en el entorno de El Polaco. Esta vez, no por el propio cantante, sino por dos de las mujeres más importantes de su vida: Barby Silenzi y Valeria Aquino. Ambas son madres de sus hijas y, aunque comparten un lazo familiar inevitable, la relación entre ellas está marcada por tensiones. El último episodio que las enfrentó tuvo lugar en el cumpleaños de Alma, la hija de Aquino, donde un gesto terminó encendiendo la polémica.

La separación reciente del cantante con Barby Silenzi ya había generado ruido en el ámbito mediático, pero lo que ocurrió en la celebración dejó en claro que la ruptura no solo afectó a la pareja, sino también a la dinámica con las demás personas cercanas. Según se conoció en el programa Puro Show, Silenzi y sus hijas no fueron invitadas al festejo, situación que generó enojo y dolor en la bailarina.

Lo que más llamó la atención fue la manera en que se comunicó la exclusión. De acuerdo con lo relatado por la panelista Pochi de Gossipeame, Aquino habría utilizado el teléfono de su propia hija para enviar un mensaje a Barby Silenzi, en el que se le pedía que no asistiera al cumpleaños. En el texto se explicaba que la intención era evitar incomodidades y que la niña quería disfrutar de su día sin conflictos.

Para Barby Silenzi, esta situación fue un golpe inesperado. Asegura que, en otros tiempos, cuando todavía estaba en pareja con El Polaco, Valeria Aquino solía incluirla en celebraciones familiares y no existían estas limitaciones. La diferencia actual, según su visión, está en que Aquino aprovechó la distancia que dejó la ruptura para marcar un límite más tajante.

El hecho de que se involucrara a una menor en este cruce fue otro de los puntos más criticados. Desde el entorno de Barby Silenzi señalan que le resultó doloroso que el mensaje llegara como si fuera de la propia Alma, lo que le dio a la situación un matiz aún más incómodo.

Este nuevo conflicto reaviva las tensiones entre ambas mujeres, quienes desde hace tiempo no logran establecer un vínculo cordial. Mientras tanto, El Polaco intenta mantener la armonía con cada una de ellas en su rol de padre, aunque los desencuentros parecen superarlo.

Así, un festejo que debería haber estado cargado de alegría y unión se transformó en el escenario de un escándalo inesperado. El cumpleaños de Alma, lejos de ser un recuerdo feliz para todos, se convirtió en el motivo de un distanciamiento todavía más profundo entre Barby Silenzi y Valeria Aquino.

Y aunque ninguna de las protagonistas habló públicamente sobre el tema, lo cierto es que este episodio confirma que la paz entre ellas parece cada vez más difícil de alcanzar.