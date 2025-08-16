El polémico motivo por el que Ale Sergi se separó de su novia luego de 10 años

La noticia de la separación de Ale Sergi y Cintia Bustamante dejó a muchos sorprendidos dentro del mundo del espectáculo. Después de una década de relación, la pareja decidió poner fin a su historia, a pesar de que siempre se mostraron como un vínculo sólido y lejos de las turbulencias mediáticas. El líder de Miranda! y la reconocida DJ cordobesa parecían tener todo bajo control, pero finalmente optaron por tomar caminos distintos.

Su historia había comenzado en un recital de Miranda!, donde se conocieron y rápidamente conectaron. A partir de allí, comenzaron un romance que combinaba viajes, música y un perfil bajo que los mantenía alejados de los escándalos habituales. Para sus seguidores, representaban una relación genuina, con complicidad y respeto, algo poco común en el ambiente artístico.

Durante años, Ale Sergi y Cintia Bustamante compartieron momentos importantes, aunque decidieron no convivir bajo el mismo techo. Sin embargo, sí construyeron juntos una pequeña familia: adoptaron un gato, símbolo de la unión que habían logrado mantener pese a sus diferencias de estilo de vida. Esa decisión reflejaba el compromiso que los unía, más allá de los formatos tradicionales.

La noticia de la separación fue confirmada por Ángel de Brito en su programa LAM. Según el conductor, el motivo no fue una traición ni la presencia de terceras personas, sino algo más simple y, al mismo tiempo, más complejo: el desgaste. Con el paso del tiempo, las diferencias se hicieron más visibles y la relación comenzó a perder fuerza.

De Brito reveló la identidad de la expareja con un elogio. “Ambos son talento”, afirmó antes de dar sus nombres. La definición pareció encajar perfectamente: ella, una DJ muy reconocida en la escena electrónica cordobesa; él, uno de los cantantes más influyentes del pop argentino de las últimas dos décadas.

La historia de Ale Sergi y Cintia Bustamante no estuvo exenta de altibajos. Hubo momentos de distancia y crisis, pero siempre lograban reencontrarse. Esa capacidad de volver a empezar les había dado la fama de ser una dupla estable y con un lazo difícil de quebrar. Precisamente por eso, la noticia del final sorprendió tanto.

En el entorno artístico, muchos destacaban la manera en que ambos habían logrado equilibrar la vida profesional con la personal, sin que una interfiriera en la otra. Esa fórmula parecía la clave de su éxito como pareja, pero finalmente no fue suficiente para resistir el paso del tiempo.

Hoy, tanto Ale Sergi como Cintia Bustamante apuestan a seguir con sus carreras profesionales y a mantener un vínculo cordial. Aunque ya no estén juntos, dejaron una huella como una de las parejas más queridas y respetadas de la música argentina.