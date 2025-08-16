El misterio del “bolsillo chiquito” del jean: para qué fue creado y qué guarda hoy

El jean o vaquero es una de las prendas que tanto mujeres como hombres usan más que cualquiera otra ropa de vestir a lo largo de las diferentes etapas de la vida y, muchas personas pasan por alto la pregunta de ¿qué función cumple o para qué viene el llamado ‘bolsillo relojero’? Y aunque parece un detalle insignificante y sin importancia, tiene una longeva historia. El mismo es pequeño, se esconde dentro del bolsillo derecho de los jeans y, fue diseñado hace más de un siglo y medio para una función muy específica.

Este bolsillo apareció por primera vez en 1873, cuando Levi Strauss & Co. patentó los jeans con remaches. En ese entonces, los hombres solían llevar relojes de bolsillo, piezas delicadas que podían dañarse fácilmente en los trabajos de campo o minería. Por eso, la solución fue crear un espacio pequeño, reforzado y de fácil acceso dentro del bolsillo principal. En él, el reloj quedaba protegido contra golpes y suciedad, pero siempre al alcance de la mano para consultar la hora.

Y con el paso de las décadas, los relojes de bolsillo fueron reemplazados por los de pulsera y, más tarde, por los celulares. Sin embargo, el ‘bolsillo relojero’ nunca desapareció del diseño clásico del jean. Es una marca registrada que le ganó al tiempo y la modernización.

¿Por qué sigue fabricándose jeans con el ‘bolsillo relojero' si no cumple más su función?

Es verdad que ya no cumple más la función original, pero, todavía se confeccionan los vaqueros con él incluido porque, además de la tradición, su función mutó. Hoy en día, sigue resultando útil para guardar objetos pequeños como, por ejemplo: encendedores, memorias USB, auriculares, anillos, cadenas, llaves, billetes.

Esos son algunos de los objetos que se pueden guardar, pero no los únicos. Al ser pequeñas cosas, su reducido tamaño y su posición lo hacen más seguro que los bolsillos grandes.

En el mundo de la moda, este bolsillo se convirtió en un sello de identidad. Aunque algunas marcas lo han eliminado para dar más espacio, la mayoría lo mantiene como un guiño a la tradición y al diseño original de los jeans, brindando así un homenaje a su creador.

La estrategia sobre la elección del lugar del “bolsillo relojero”

Su ubicación no es casual, ya que, al estar dentro del bolsillo derecho y ligeramente más alto, los objetos que guarda están menos expuestos a caídas accidentales. Además, los remaches de cobre en sus esquinas refuerzan su resistencia.

Para algunos fanáticos de los jeans, este bolsillo es parte de la magia del denim y, representa un vínculo directo con el pasado y un recordatorio de cómo una prenda de trabajo se convirtió en ícono cultural y de moda.

En definitiva, no es un simple detalle estético, sino una pieza de historia que sigue viva y que recobra sentido su utilidad en cada puesta.