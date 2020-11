Caída de los dientes, podría ser otra secuela de Covid-19

El coronavirus sigue siendo motivo de estudio y pese a que los casos han disminuido, quienes atravesaron la enfermedad comenzaron a manifestar secuelas. Una de ellas tiene que ver con la caída de dientes sin dolor ni sangre.

The New York Times informó que varias afectados, con o sin antecedentes de problemas bucales, han manifestado una pérdida de piezas dentales. Entre ellos, una mujer de 43 años de edad con problemas bucales previos al contagio con el coronavirus, y un niño de 12 años, sin antecedentes.

Los expertos señalaron que es extremadamente raro que los dientes salgan de sus alvéolos, de acuerdo con las declaraciones al medio de David Okano , periodoncista de la Universidad de Utah, Estados Unidos. Aunque esto podría estar relacionado con enfermedades subyacentes o una de las secuelas que arrastran los casos de COVID-19 prolongado como los problemas de coagulación.

La enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, se supera unas 2 semanas después de la infección.