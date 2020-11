Elecciones en EE.UU: El sorprendente anticipo de Bernie Sanders

En el famoso programa estadounidense "The Tonight Show" conducido por el humorista Jimmy Fallon, una entrevista anticipó el 24 de octubre lo que sucedería en los comicios presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden.

El conductor mantuvo una charla con el senador demócrata Bernie Sanders, quien le contó cual era su expectativa, y también su temor en cuanto a las elecciones que se iban a poner en marcha:

Si te has despertado y no entiendes lo que está ocurriendo con las #Elecciones2020 en EEUU, es exactamente lo que predijo Bernie Sanders.



En español y en resumen: Trump está intentando que se queden millones de votos sin contar para intentar ganar haciendo trampas.



HILO uD83DuDC47 pic.twitter.com/4mjYaJTncf — Pablo Echenique (@pnique) November 4, 2020

Esto dijo Bernie Sanders en la entrevista: "Esto es algo que me preocupa. Mi visión es que cada voto debe ser contado. Sospecho que vamos a tener una situación en estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que van a recibir una gran cantidad de votos por correo. Y a diferencia de estados como Florida o Vermont, por malas razones no podrán procesar esos votos hasta después del día de la elección. Eso significa que habrá estados que deberán lidiar con millones de votos por correo. Y aquí mi preocupación: Lo que estudios y encuestas demuestran, es que por cualquiera sea la razón, los demócratas tienden a votar por correo anticipadamente, y los republicanos personalmente el mismo día de la elección. Los primeros votos en contarse serán los que fueron durante ese día: los republicanos. Y aquí de nuevo el miedo. Puede pasar que al final del día en Pensilvania, Michigan y Wisconsin Trump esté ganando, y salga en la TV diciendo "gracias americanos por reelegirme, ya se terminó todo, que tengan buen día". Pero en los días subsiguientes, todos esos votos por correo serán contados y resultará ganador Biden, para lo que Trump dirá: "¿Ven? Les dije que habría fraude con los votos por correo. No dejaré la presidencia".

El escenario que Sanders temía es similar al que hemos visto en la última jornada electoral: el recuento, aún en marcha durante la mañana del miércoles, va dando como ganador a Trump en Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

Pero el resultado puede cambiar en los próximos días, cuando se sume el voto por correo. Biden ha pedido que se cuenten todos los votos, pero Trump ya se ha presentado como ganador, ha exigido que pare el recuento y ha anunciado que llevará el escrutinio a los tribunales. Incluso ha tuiteado que le estaban intentando robar las elecciones, un mensaje que Twitter ha etiquetado como “potencialmente engañoso”.