Estuvo preso 40 años por un crimen que no cometió

Un hombre estadounidense estuvo preso cuatro décadas por un crimen que no cometió tras el falso testimonio de una mujer. Walter Forbes recuperó la libertad a sus 63 años.

Walter Forbes tenía 26 años cuando se encontraba en un bar de Michigan en los Estados Unidos y fue testigo de una brutal pelea. Al día siguiente, Dennis Hall, uno de los protagonistas del disturbio, le pegó un tiro. Semanas más tardes, el agresor murió en un incendio que habría sido intencional. Por este último hecho ocurrido el 12 de julio de 1983, Forbes quedó detenido: la Justicia determinó que tenía motivos para terminar con la vida de Hall. El testimonio de Annice Kennebrew, principal testigo, fue determinante para que Walter fuera sentenciado a prisión perpetua.

Noticias Relacionadas Tras 11 años presa por un crimen que no cometió, la hallaron muerta

Walter Forbes recuperó la libertad a sus 63 años.

Durante el juicio, la mujer aseguró haber visto a tres hombres, entre ellos Forbes, en el edificio donde se desató el incendio fatal. Sin embargo, los otros dos quedaron en libertad por faltas de pruebas. Los fiscales insistían que el joven estudiante de tenía motivos para matar a Dennis Hall.

Finalmente, la principal testigo se presentó ante la Corte y confesó que había mentido en sus declaraciones: “Había implicado falsamente al señor Forbes porque había sido intimidada para hacerlo por dos hombres locales que la conocían en el vecindario y que habían amenazado con dañarla a ella y a su familia”.

Por el falso testimonio de una mujer, estuvo preso por 40 años.

Aunque en el año 2017, el hombre inocente recuperó la libertad, en las últimas horas se difundió su historia en los medios internacionales, ya que el hombre mostró su tristeza en las redes sociales: "Perdí mucho durante todos estos años, como por ejemplo, ver crecer a mi hijo Runako. Sin embargo, no le tengo rencor a Kennebrew. No guardo desprecio por las personas que mintieron para condenarme. La razón es egoísta: no iba a permitir que me destruyeran. Si no los perdonara, no sería perjudicial para ellos, sería perjudicial para mí“.