Hallaron a diputado "homofóbico" en una orgía con 25 hombres

El diputado húngaro József Szájer, representante del partido ultraconservador y de tintes homofóbicos Fidesz, fue sorprendido el pasado viernes por la policía de su país, en una orgía en un departamento en Bruselas. Con toda Bélgica sufriendo uno de los encierros más duros de la Unión Europea, la fuerza irrumpió a las 21.30, justo antes del comienzo del toque de queda, en un primer piso ubicado en una calle adoquinada a un paso de la Grand Place.

Los agentes se encontraron una fiesta sexual de 25 personas, la mayoría hombres, muchos de ellos desnudos. Entre los presentes, se encontraban el europarlamentario, además de varios diplomáticos.

El legislador, que es uno de los ideólogos de un partido cuyos postulados son acusados de homofobia, habría intentado escapar colgándose de una cañería del edificio, según recoge la Fiscalía, pero fue atrapado por la policía. Los presentes fueron interrogados y multados por incumplir la estricta normativa de confinamiento que rige en estos momentos en el país. Los agentes también habrían encontrado estupefacientes en la escena.

Este lunes, Szájer emitió un comunicado en el que confirma que estaba "presente" en una "fiesta privada" el pasado viernes, en la que irrumpió la policía. "No consumí drogas", ha asegurado. "Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía, no sé quién ni cómo fue colocada".