Nueva cepa: ¿Las vacunas siguen siendo efectivas?

Una "nueva variante" del coronavirus fue identificada recientemente en el Reino Unido y desencadenó una serie de medidas preventivas para evitar su propagación. El secretario de Salud británico, Matt Hancock, declaró que la nueva cepa, denominada VUI-202012/01, está "fuera de control" y es un 70 % más contagiosa que la original.

Ante las advertencias, las autoridades de casi 30 países del mundo han suspendido el tráfico aéreo con la nación europea e implementaron pruebas PCR para los pasajeros que realizaron escalas en uno de sus aeropuertos, entre otras restricciones para contener el brote.

Mientras tanto, los expertos señalan que es "poco probable" que la mutación no responda a las vacunas desarrolladas, ya que los fármacos se probaron con muchas variantes del virus en circulación y producen anticuerpos contra varias regiones de la proteína espiga.

El candidato a cirujano general del presidente electo Joe Biden, Vivek Murthy, afirmó el domingo en un programa de NBC que "no hay razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra esta cepa también".

Se conoce a esta altura que la comunidad científica trabajó arduamente para recolectar más pruebas sobre la respuesta de las vacunas en los organismos infectados.

Uno de los estudios desarrollados en ratones concluyó que una mutación diferente del virus no interfería con la producción de anticuerpos provocada por la inoculación, y se estima que este tipo de respuesta inmune se podría replicar en los seres humanos frente a las diversas cepas del SARS-CoV-2.

En este sentido, el principal asesor científico para la distribución de vacunas de EE.UU., Moncef Slaoui, declaró a CNN que aunque la posibilidad de que las nuevas cepas sean resistentes a las vacunas desarrolladas es baja, no es "inexistente". No obstante, aclaró que hasta el momento no hay una sola variante que sea resistente y considera que la identificada en el Reino Unido tampoco se escapa de la inmunidad de la vacuna.