El gobernador de Nueva York desafió a Trump

Estados Unidos informó este martes que registra cerca de 588 mil contagiados de coronavirus. A causa de la enfermedad, alrededor de 25 mil personas murieron. Sin embargo, el presidente Donald Trump analiza poner fin de a poco a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.

Este lunes, el líder estadounidense expresó durante una conferencia que depende de él y no de los gobernadores estatales decidir retomar las actividades habituales en los estados afectados por la pandemia, argumentando que en su calidad de presidente, "la autoridad es total", según cita NBC.

En tanto, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo salió a aclarar que no está de acuerdo con lo dicho por Trump. "No sé de qué está hablando el presidente, sinceramente. Debes recordar que son los estados los que han crearon el Gobierno federal, ¿verdad? Fueron las colonias las que crearon al Gobierno federal y no al revés", declaró en entrevista al programa 'The Today Show'.

"No tenemos un rey, tenemos un presidente", sentenció Cuomo. Mientras, Nueva York lleva una registro de 195 mil infectados por coronavirus y ya murieron más de 10 mil personas.