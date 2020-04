Calculan 4.700 muertes en Ecuador en 15 días

Las cifras de muertos por la pandemia de coronavirus en Ecuador espantan al mundo entero. El gobierno había dicho hace apenas 24hs que las víctimas fatales habían superado el millar, pero hoy ya se habla de casi 5.000 fallecidos sólo en Guayas.

Jorge Wated, el Coordinador Jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), organismo creado por el gobierno ecuatoriano para el abordaje interdisciplinario de la pandemia en el país, confirmó a la cadena Tele Amazonas en una entrevista por teleconferencia, que en la provincia de Guayas (la más poblada del país) se registraron 6.703 fallecimientos en los últimos 15 días, cuando el promedio en ese período de tiempo regularmente no supera las 2.000 muertes.

Ante la consulta de si el Gobierno está ocultando las cifras reales de muertos, Wated aclaró que no, las autoridades han informado las cifras oficiales confirmadas, tanto de fallecidos como de infectados. Sucede que la inmensa cantidad de cadáveres que reciben por día, no permite que se los pueda analizar a todos para saber si murieron por coronavirus, y el Estado debe hoy garantizar que sus recursos vayan primero a los que están vivos, antes de preocuparse por confirmar si murieron o no por la enfermedad "La necesidad de salvar vidas está por encima de la cuestión estadística" aclara. Lo que se puede hacer por el momento, es trabajar sobre proyecciones de este estilo "El promedio mensual de muertos en Guayas es de aproximadamente 2.000 personas. Esa diferencia sería de unos 4.700 muertos sobre lo habitual" señaló Wated.

Guayas tiene alrededor de 11.000 pruebas realizadas que darán en los próximos días una imagen más fidedigna de la situación en Ecuador. Pero por lo pronto, las cifras oficiales confirmadas dicen que en Guayas los contagiados ascienden a 5.754, seguido por Pichincha con 736, Los Ríos con 274, Manabí con 244, Azuay con 205, El Oro con 193 y Cañar con 117; el resto de los territorios no supera los 100 infectados.