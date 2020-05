Chile superó los 40 mil contagios de covid-19

El país trasandino, registró 27 personas fallecidas entre el viernes y sábado último, lo que representa la cifra más alta de muertes en un día desde el primer deceso, registrado el pasado 21 de marzo, y también sobrepasan los 40.000 contagiados por coronavirus, a horas de haber iniciado la cuarentena total en la capital chilena.

Según se informó durante el mediodía de este domingo, se agregaron 2.353 nuevos contagios, mientras que la cifra de muertos ya creció hasta las 450 personas.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, se refirió a la cuarentena total que se vive en el Gran Santiago informando que "más de seis millones y medio de personas están en cuarentena durante esta próxima semana".

Y agregó que esta cuarentena es el "más grande desafío que estamos enfrentando en nuestra historia sanitaria. Es un momento difícil, no cabe duda, sin embargo, es el momento que todos juntos debemos estar unidos".

uD83DuDCFA | Autoridades de Salud | Balance Diario #COVID_19 https://t.co/Ir3memEDPX — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 17, 2020

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, trató de llevar tranquilidad a la ciudadanía con respecto a la ocupación del sistema de salud, informando que al día de la fecha hay cierta capacidad para seguir atendiendo sin problemas.

Por otra parte, el vicepresidente del Senado de Chile, Rabindranath Quinteros, se confirmó como primer parlamentario en el país en contagiarse con coronavirus, situación que dijo haberlo "sorprendido porque me he sentido muy bien, no he tenido ningún síntoma".

El parlamentario del Partido Socialista (PS) comentó que, al ser notificado del contagio, "me fui directo a mi casa y me quedé en una habitación aislado para no contagiar a mi familia. Mi médico me dijo que todo indica que soy un contagio asintomático y que eso está ocurriendo en el país".

Tras conocerse este caso, en la Cámara Alta se pidió investigar a quienes estuvieron en contacto directo con Quinteros y decidió cerrar su sede, ubicada en Valparaíso, ubicado a 115 kilómetros al oeste de Santiago.

Al mismo tiempo, el Senado informó a través de un comunicado publicado en redes sociales que el cierre es "hasta nuevo aviso" y que se realiza "con el propósito de implementar medidas sanitarias adicionales" luego de conocer el positivo del senador Rabindranath Quinteros.

El país de Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno para atacar la crisis generada por el coronavirus.