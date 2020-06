Metió a su novio en una valija para matarlo y quedó filmado

Detuvieron en la ciudad estadounidense de Winter Park, a una mujer de 42 años de edad, acusada de encerrar a su novio dentro de una valija para asfixiarlo y matarlo. La mujer en un primer momento llamó a emergencias y dijo que estaba inconsciente, pero una grabación en su celular complicó su intento de encubrir el crimen.

Sara Boone y su pareja, Jorge Torres, bebieron bastante durante esa trágica noche, y comenzaron a jugar a esconderse. A ella se le ocurrió que sería divertivo que Jorge se metiera dentro de la valija, a lo que él accedió y fue entonces cuando ella lo encerró con un candado.

En ese momento ella "se desmayó" y se despertó con un llamado por celular. Entonces recordó que su novio estaba encerrado, y lo liberó, pero "lo encontró inconsciente" y llamó al 911. Torres ya había fallecido.

La investigación dio con el teléfono celular de la mujer y encontraron dos videos que complicaron su coartada y desmintieron su relato. En ellos se escucha al hombre gritar desde el interior del equipaje, desesperado y suplicando.

"No puedo respirar, ¡es en serio!”, decía Torres, mientras la valija se movía por los golpes que él daba en su desesperado intento por escapar.

Boone respondió: “Por todo lo que me has hecho, que te jodes, eso es lo que me haces tú cuando me asfixias, eso es lo que yo siento cuando me engañas”.

Sarah Bonne se encuentra detenida y si bien el hecho ocurrió en febrero, en los últimos días fue acusada y sentenciada por "homicidio de segundo grado" a su pareja.