“Quiero morir, ya no me curen”: tiene 7 años y es víctima de abuso sexual

Horror en México y conmoción en el mundo. Una pequeña de 7 años padece el síndrome del niño maltratado, su hermana menor murió en junio de forma sospechosa y la pequeña vivía con el padre, es la tercera vez que está internada en el hospital.

La menor fue ingresada con hemorragia interna, quemaduras en la espalda y un pulmón colapsado.

Con tan solo siete años sufrió lo que nadie merece vivir. Cansada de la violencia y abusos sexuales ejercidos sobre ella, les pidió a los médicos que la atienden en que la dejaran morir, que ya no la curaran. Su estado de salud es crítico. “Mejor quiero morirme, ya no me curen… no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, dijo Yaz, al ingresar al Hospital de Las Margaritas, en el estado de Puebla, el pasado 21 de agosto. Una fuerte golpiza le provocó una hemorragia interna y le dejó un pulmón colapsado, además de que presenta signos de violación y quemaduras en la espalda.

Según publicaron medios locales, una vecina, cansada de ver cómo maltrataban a Yaz, la llevó al hospital para que la atendieran. De acuerdo a las autoridades de Puebla, en febrero, mayo y agosto de este año ingresó tres veces al hospital luego de presentar golpes y serias lesiones en su cuerpo.

Rafael, su papá, en febrero pasado, la llevó de urgencia al hospital, pero al no poder pagar el servicio privado la trasladó a “La Margarita”. En esa ocasión, el hombre dijo que la niña se había cortado ella misma las piernas.