Suciedad de un restaurante causó "horror" a inspectores

Un verdadero horror fue lo que vieron los inspectores en un restaurante de Yorkshire, en Reino Unido. La puntuación por su higiene fue cero, por las nefastas condiciones de salud en general del local gastronómico. Según destacó el medio YorkshireLive, los inspectores dijeron que el restaurante, llamado Amy's Fish and Chips, tenía "condiciones ideales para que crezcan las bacterias en donde se colocan los alimentos", ya que los cocineros habían dejado la comida cocida afuera para que se enfriara y los ingredientes se almacenaron en el piso. Además, los inspectores encontraron pescado crudo en un recipiente para lavar los platos.



"Los alimentos se almacenaban en el piso del área principal de cocción y estaban en riesgo de contaminación bacteriana", aseguró el inspector. También, las tablas de cortar de la cocina estaban marcadas como "sucias", ya que los materiales blancos habían quedado completamente negros. "Se encontró que las tablas de cortar utilizadas para la preparación de alimentos listos para comer estaban sucias", detallaba minuciosamente el informe.

Otra de las cosas preocupantes es que observaron que la carne cruda se preparó junto con los alimentos cocidos que estaban a punto de entregarse a los clientes. “La carne cruda se almacenaba sin envolver en congeladores, donde una tapa de uno de los congeladores horizontales no cerraba correctamente”.



La lista "negra" continuaba: "Falta general de limpieza y lavado de manos por parte del personal. Los contenedores de almacenamiento estaban dañados y sucios. No había suficientes productos de limpieza en las instalaciones. No debe preparar alimentos para los clientes que declaran tener una alergia alimentaria, ya que no se puede preparar de manera segura para eliminar el riesgo de contaminación cruzada", dijo el inspector.



"Los estándares de higiene y seguridad señalados en esta inspección están muy por debajo de los esperados", concluyó el comunicado.