En Bolivia hay orden de detención contra Áñez

Bolivia vivió hoy una jornada de alta tensión política después de que un fiscal de La Paz ordenara la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, (2019-2020) y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.



"Denuncia pública. De manera ilegal y abusiva han detenido a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, por el caso armado de 'golpe de Estado'; además hay orden de aprehensión en contra de Jeanine Áñez, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez y en contra mía", denunció el exministro de Justicia Álvaro Coimbra en su cuenta de Twitter.



Coimbra fue detenido esta tarde y estaba siendo trasladado a La Paz.



Más tarde, la propia Áñez, que hasta esta tarde no había sido detenida, deploró por esa red social el accionar de la justicia al subrayar que "la persecución política ha comenzado".



"El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores sino libertad y soluciones", criticó la exgobernante de facto en su cuenta de Twitter.



En un segundo y último tuit, sostuvo que la persecución representa "la práctica socialista" y agregó que "mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos", a la vez que reiteró su postura de que "no fue un golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral".