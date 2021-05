España levantó el estado de alarma y hubo festejos en la calle

España levantó a la medianoche de ayer el estado de alarma por coronavirus vigente desde octubre pasado, permitiendo a sus habitantes salir de sus regiones para airearse y reencontrarse con allegados tras meses de importantes restricciones.



En muchas regiones también supuso la caída del toque de queda imperante durante meses en un país con una agitada vida nocturna y horarios tardíos, con cenas que comienzan pasadas las 22 y se alargan a menudo hasta la madrugada.



Gritos, aplausos, música e incluso algún petardo estallaron en Barcelona cuando los relojes marcaron medianoche y cientos de jóvenes salieron de sus casas en dirección a la playa, donde se improvisó una fiesta sin demasiadas precauciones frente a la Covid.



En medio de celebraciones en las calles de Madrid, la capital, una mujer dijo que planeaba viajar a Galicia el próximo fin de semana. "Estaba hasta los cojones de no poder salir de Madrid, me he sentido frustrada, atada, sin libertad", dijo esta diseñadora de joyas, de 46 años, a la agencia de noticias AFP.



Tras la explosión de casos que experimentó España después de las fiestas de Navidad, las autoridades mantuvieron los cierres de regiones para la Semana Santa, fiesta familiar fundamental en España.



En cambio, el país siguió estando abierto a los turistas extranjeros, algo que generó un fuerte malestar en muchos españoles privados de viajar entre regiones.



El fin del estado de alarma no significa, sin embargo, el fin de las restricciones en uno de los países más golpeados de Europa por el virus, con casi 79.000 fallecidos y 3,5 millones de contagios.