Los peruanos piden la renuncia del nuevo gobierno

Días caóticos se han vivido en Perú luego de que Pedro Castillo intentara un autogolpe de Estado y sea destituido por el congreso. Mientras la imagen del ex presiente en una comisaría circulaba por todo el mundo, Dina Boluarte asumía el cargo de presidenta interina y los ciudadanos se volcaron a las calles en reclamo de elecciones urgentes.

El jueves pasado el país latinoamericano se paralizó con el anuncio de su ex presidente a través de cadena nacional comunicando que see disolvería el congreso, donde se estaba llevando a cabo una sesión en su contra por “incapacidad moral” y “corrupción”. Castillo sostuvo su idea de autogolpe solo por un par de horas ya que no tuvo el apoyo de los militares ni de sus propios aliados de la izquierda.

Desde ese momento todo el pueblo peruano salió a reclamar por nuevas elecciones presidenciales de inmediato, ya que tampoco confían en la nueva presidenta Boluarte quien era vice de Castillo. Todo el fin de semana el país se vio envuelto en protestas y marchas violentas que han terminado con la vida de dos personas de 15 y 18 años.

El nuevo gabinete de Boluarte dijo que presentaría un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales dos años, hasta abril de 2024. Pero esto no es suficiente para los peruanos que bloquearon el acceso a un aeropuerto internacional en el sur de Perú y ocuparon su pista. También planean huelgas nacionales pidiendo la renuncia de la nueva presidencia y todo el congreso.