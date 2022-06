La reina Isabel tomó el té con el famoso oso Paddington

¿Qué lleva Isabel II en su bolso?, durante los 70 años de reinado de la monarca esa pregunta recorrió el mundo. Las respuestas fueron muy variadas: pañuelos, caramelos de menta, fotos de sus nietos y bisnietos, o como se pudo ver alguna vez, un lápiz labial con la que la Reina se retocó el maquillaje en un evento social.

Durante los festejos del Jubileo de la Reina Isabel II, este sábado en Inglaterra, fue ella misma quien reveló, y lo hizo ante un invitado muy especial en el palacio de Buckingham: el oso Paddington.

Lo hizo con un sketch grabado en uno de los salones de su residencia donde sale acompañada por Paddington, con el que está pasando un rato agradable tomando el té. El popular personaje de ficción pregunta primero a la soberana si le apetece un sándwich de mermelada que guarda bajo su sombrero para posibles urgencias, a lo que esta responde sonriente que ella también tiene uno dentro del bolso, más tarde incluso le enseña las rebanadas de pan.

Minutos más tarde, un asistente personal de la Reina, entra en la habitación y mira por la ventana, avisándola de que todo está listo para la fiesta. Es entonces cuando el simpático peluche animado vuelve a dirigirse a Isabel II y la felicita, haciendo una reverencia, por sus siete décadas en el trono.

Ella, muy halagada y tras demostrar su sentido del humor, contesta agradeciendo sus amables palabras al que es un símbolo de la literatura infantil inglesa desde 1958. De inmediato, ambos comienzan a tocar con sus cucharillas sobre las tazas de porcelana los compases del mítico tema de Queen, We will rock you.

El concierto por los festejos, al que acudieron varios miembros de la familia real, arrancó con la actuación del legendario grupo británico Queen, que tocó la canción 'We will rock you', con el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y la voz de Adam Lambert.

La banda también tocó la canción 'We are the champions', en un escenario iluminado con los colores de la bandera británica 'Union Jack', azul, rojo y blanco.

Debido a sus problemas de movilidad, Isabel II no pudo asistir a todos los eventos programados, incluso el concierto, pero es representada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos.