Netanyahu forma un Gobierno de emergencia para la guerra

Para enfrentar uno de los momentos más trágicos de la historia de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder del partido opositor Unidad Nacional, Benny Gantz, anunciaron un acuerdo para establecer un gobierno de emergencia en tiempos de guerra. Esto sucede unos cuatro días después del criminal ataque de Hamás que dejó de más de 1.200 israelíes transformándolo en el ataque más mortífero en la historia del país.

Gantz, que siempre rechazó la idea de compartir gobierno con Bibi, y otros miembros de la oposición ahora aceptaron ingresar para construir un frente unificado ante los enemigos de Israel, así como para ofrecer confianza en el liderazgo a los soldados que luchan en el campo de batalla.

La nueva coalición verá el establecimiento de un gabinete de guerra estrecho, como lo exige Gantz (ex ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor de las FDI), que incluirá solo a Gantz, Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Galán. El ex jefe de las FDI y actual diputado de Unidad Nacional, Gadi Eisenkot, así como el ministro de Asuntos Estratégicos del Likud, Ron Dermer, actuarán como observadores.