Nicaragua abandonó la OEA

Nicaragua dejó de ser parte oficialmente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras cumplirse dos años de que el canciller de ese país centroamericano, Denis Moncada, hiciera pública una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro. En esa comunicación se hacía referencia al artículo 143, que permite a los estados miembro denunciar la Carta de la organización e iniciar su salida.

El canciller argumentaba en su carta a Almagro que los motivos para la salida del país corresponden al incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas por parte de la OEA con, agrega, “injerencia en de los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas”.

La OEA había pedido la anulación de las elecciones generales nicaragüenses que se celebraron a principios del mes de noviembre del 2021 y que dieron la victoria al presidente Daniel Ortega, al concluir que la votación se realizó en condiciones fraudulentas.

La 51 Asamblea General resolvió por mayoría que las elecciones que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, "no fueron libres, justas ni transparentes" y no tenían "legitimidad democrática".

Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales adversarios políticos en prisión.

Estados Unidos advirtió al gobierno de Managua que su salida de la organización panamericana no le exime de su obligación de respetar los derechos humanos y amenazó con imponerle nuevas sanciones por su represión contra la población nicaragüense. El vocero del Departamento de estado de EE.UU., Matthew Miller, dijo que, con esta decisión, el país se aísla más de la comunidad internacional.