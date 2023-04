Warren Buffet opinó sobre Bitcoin

En entrevista para CNBC, el fundador y CEO de Berkshire Hathaway volvió a declarar su animadversión por la criptomoneda más grande del mundo, al acusarla de “no tiene ningún valor intrínseco” y se dijo sorprendido que la gente “quiera jugar con él a la ruleta”.

Warren Buffett ha sido históricamente escéptico sobre Bitcoin y otras criptomonedas. En múltiples ocasiones, ha expresado su opinión de que las criptomonedas no tienen valor intrínseco y no son inversiones productivas.

En una entrevista de CNBC en 2021, Buffett dijo: "No tengo criptomonedas, y nunca las tendré. No sé nada sobre ellas. No tengo interés en ellas, en absoluto". También ha comparado el atractivo de Bitcoin con el de la "sopa de repollo" y ha expresado su preocupación por la volatilidad del mercado de criptomonedas.

Buffett ha argumentado que las criptomonedas no son activos productivos porque no generan ingresos o flujos de efectivo. También ha señalado que las criptomonedas no tienen valor intrínseco porque no tienen utilidad práctica y no están respaldadas por activos tangibles.

En resumen, Warren Buffett ha expresado su opinión de que Bitcoin y otras criptomonedas no son inversiones productivas y ha sido crítico de la falta de valor intrínseco de las criptomonedas. Como inversor, es importante que hagas tu propia investigación y análisis antes de tomar decisiones de inversión en cualquier activo, incluyendo las criptomonedas.

Quien es Warren Buffet:

Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo. Nació en 1930 en Omaha, Nebraska, y comenzó a invertir a la edad de 11 años. En la década de 1950, fundó su empresa de inversión, Berkshire Hathaway, que se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo.

Buffett es conocido por su enfoque de inversión de "valor", lo que significa que busca acciones de empresas subvaloradas que puedan tener un potencial de crecimiento a largo plazo. También es conocido por su estrategia de "comprar y mantener", lo que significa que mantiene sus inversiones a largo plazo y no se preocupa por las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Además de su éxito en los negocios, Buffett también es conocido por su filantropía. Ha prometido donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas y ha establecido la Fundación Bill y Melinda Gates con el fundador de Microsoft, Bill Gates, para apoyar causas como la salud pública, la educación y la eliminación de la pobreza.

Warren Buffett es considerado por muchos como un modelo a seguir en el mundo de los negocios y la inversión, y sus opiniones y consejos son muy respetados en todo el mundo.

Ver el video de la opinion de Warren Buffet :